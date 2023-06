Gizmo retrouve son créateur dans Gremlins: Secrets of the Mogwai Clip

Max a révélé un nouveau clip d’un nouvel épisode de Gremlins : Les Secrets du Mogwai révélant notre regard sur le rôle d’invité exprimé par Sandra Oh. Les épisodes 5 et 6 de l’animé Gremlins Les séries sont maintenant diffusées sur Max, et le personnage d’Oh, Nuwa, apparaît dans le sixième épisode, « Always Bug a God a Drink First ». Le clip montre Nuwa commandant un verre tout en interagissant avec Gizmo et les copains humains de Mogwai à fourrure, peu impressionnés lorsqu’elle apprend comment ils l’appellent. Regardez la vidéo ci-dessous.





Le cinquième épisode, intitulé « Always Stab or Run », « les nerfs de tout le monde sont mis à l’épreuve alors que Sam, Elle et Gizmo suivent la carte de grand-père à travers une forêt sombre et dangereuse, tandis que Hon et Fong tentent de s’échapper du navire de Greene au pire moment possible. » L’épisode d’Oh, « Always But a God a Drink First », reprend avec les héros arrivant dans un « marché des spiritueux vibrant et bizarre, [where they] demander l’aide du créateur de Gizmo, mais ils doivent d’abord la convaincre que les humains ne sont pas tous mauvais. »

Dans Gremlins : Les Secrets du Mogwaiselon la description officielle de la série, « Les téléspectateurs]sont ramenés]dans les années 1920 à Shanghai, où la famille Wing rencontre pour la première fois le jeune Mogwai appelé Gizmo. Sam Wing accepte la tâche dangereuse de ramener Gizmo à la maison et se lance dans un voyage à travers la campagne chinoise. Sam et Gizmo sont rejoints par une adolescente voleuse de rue nommée Elle, et ensemble, ils rencontrent – et parfois combattent – des monstres colorés et des esprits du folklore chinois. Tout au long de leur quête, ils sont poursuivis par un industriel avide de pouvoir et son armée grandissante de méchants Gremlins . »





Gremlins: Secrets of the Mogwai présente plusieurs guest stars

Sandra Oh est l’une des nombreuses stars invitées passionnantes à faire partie de la première saison de Gremlins : Les Secrets du Mogwai. Parmi les autres stars invitées figurent Randall Park, George Takei et Bowen Yang, tandis que Zach Galligan revient également pour prêter sa voix à Billy Peltzer, le protagoniste des deux live-action. Gremlins films. La série comprend également une solide distribution de voix d’ensemble qui comprend Ming-Na Wen, James Hong, BD Wong, Matthew Rhys, Izaac Wang et Gabrielle Nevaeh.

La série est produite par Amblin Television en association avec Warner Bros. Animation. Steven Spielberg est producteur exécutif aux côtés des présidents d’Amblin TV, Darryl Frank et Justin Falvey, ainsi que du président de Warner Bros. Animation et Cartoon Network Studios, Sam Register. Tze Chun est showrunner et producteur exécutif avec Brendan Hay, tandis que Dan Krall est le producteur superviseur. Joe Dante a consulté sur la série.

Le Gremlins La franchise a été lancée en 1984 avec le film original, réalisé par Dante. Il a reçu une suite en direct, Gremilns 2: le nouveau lot, en 1959, avec Dante de retour dans le fauteuil du réalisateur. Des efforts ont été faits pour obtenir un troisième Gremlins le film a décollé, mais le projet n’est jamais sorti de l’enfer du développement. Cependant, un avenir pour Gremlins : Les Secrets du Mogwai est déjà garanti, car le spectacle a été renouvelé pour la saison 2 avant la première de la première saison.

Gremlins : Les Secrets du Mogwai diffuse sur Max.