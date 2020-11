Github restaure le référentiel ‘youtube-dl’, dit qu’à partir de maintenant ils se positionneront en faveur des développeurs dans un cas comme celui-ci

Il y a quelques semaines, GitHub a fermé l’un des référentiels ayant le plus d’impact de tous, celui de youtube-dl. Ce référentiel open source permet à une multitude de programmes et de services de télécharger du contenu à partir de YouTube et d’autres plates-formes. En raison d’un procès pour droit d’auteur, il a été automatiquement retiré. Maintenant que a été restauré, GitHub prend position sur l’affaire.





La bibliothèque Python a été fermée sur GitHub avec 17 autres référentiels qui ont servi de sauvegarde. Cela était dû à une lettre de la RIAA déclarant que le référentiel violait la protection technologique des services de distribution de contenu musical. De manière automatisée, le référentiel a été éliminé, même si les plaintes des développeurs et des organisations telles que l’EFF n’ont pas tardé à arriver.

« Défendre les développeurs »

C’est le titre avec lequel GitHub a annoncé le retour du référentiel. Filiale de Microsoft supprimé automatiquement le référentiel après réception de la réclamation. Ils expliquent qu’ils le font toujours grâce à un processus qu’ils ont mis en place pour se conformer aux lois sur le droit d’auteur dans le monde. Maintenant, ce n’est pas toujours efficace à 100%.

Comme ils l’expliquent, si les propriétaires du code source modifient le contenu afin qu’il ne viole pas plus de droits d’auteur, ils restaurent le référentiel. C’est ce qu’ils ont fait à partir de youtube-dl lors de la suppression du références à trois chansons qui étaient dans le code source exemple. Mais il y a plus d’aspects à considérer.

GitHub explique qu’ils ont reçu une lettre de l’Electronic Frontier Foundation soutenant leur propre idée: alors que youtube-dl peut être utilisé pour télécharger du contenu protégé par des droits d’auteur, c’est aussi un outil extrêmement utile et utilisé de manière positive « pour accéder à des œuvres non contrefaites ».

La lettre d’EFF explique également qu’il y a effectivement eu violation du droit d’auteur avec youtube-dl. C’est pour les raisons principales pourquoi GitHub a décidé de restaurer le référentiel sur sa plateforme distribution de code.

D’autre part, ils assurent qu’à partir de maintenant, ils amélioreront le processus de réclamation du retrait du code en raison d’une violation du droit d’auteur. Parmi les mesures qu’ils prennent, il y a l’examen de chaque demande par des experts, se positionneront en faveur du développeur dans les cas ambigus, le développeur aura la possibilité de répondre avant de supprimer les référentiels et plus encore.

Enfin, ils disent que ils vont créer un fonds de 1 million de dollars qui sera utilisé pour aider les développeurs dans les réclamations légales. Dans le cas où un développeur souhaite refuser le retrait de son code et se défendre légalement, il peut recourir à ce fonds pour les frais de justice.

