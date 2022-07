Girl in the Picture de Netflix est le documentaire sur le vrai crime le plus malade jusqu’à présent cette année

Si vous aimez les rebondissements avec plus de rebondissements, suivez de près… si vous le pouvez. Grâce à toute la folie maléfique du monde, malheureusement, des plateformes comme Netflix ne manqueront jamais de documentaires sur des crimes réels à diffuser et Fille sur la photo est l’un d’eux. Les vraies histoires de crime peuvent être déprimantes, mais elles rappellent également au public que, souvent, vous ne connaissez vraiment pas certaines des personnes que vous rencontrez, même si ce n’est qu’en passant. Fille sur la photo raconte une saga à couper le souffle d’identités multiples, d’enlèvements, d’inceste et de meurtre, mais chaque nouvelle révélation ne mène qu’à un autre mystère.

L’histoire commence en avril 1990 après la découverte du corps d’une jeune femme blonde de 20 ans au bord d’une route d’Oklahoma City. Initialement identifiée comme Tonya Hughes, la victime était une strip-teaseuse de Tulsa mariée à un homme plus âgé nommé Clarence Hughes avec qui elle partageait un fils de 2 ans. Des examens médicaux posthumes ont révélé que des ecchymoses le long de son corps étaient incompatibles avec la preuve que sa mort avait été causée par un délit de fuite. Encore plus grattant la tête, c’est lorsque les amis danseurs exotiques de Tonya ont cherché dans l’annuaire téléphonique des parents et ont finalement appris par une femme que Tonya était sa fille, mais elle est décédée il y a 20 ans, alors qu’elle avait 18 mois.

De superbes développements se sont poursuivis dans l’affaire

Selon une amie nommée Karen Parsley qui a travaillé avec Tonya au club de divertissement pour adultes OKC Passions, Tonya vivait sous la coupe de son conjoint plus âgé «étrange» et menaçant, Clarence. Au lendemain de la tragédie, le comportement du fils de Tonya, Michael, est devenu si bizarre qu’il a obligé le Département des services sociaux à le placer en famille d’accueil. Clarence a maintenu le droit de visite jusqu’à ce que les tests de paternité du DHS confirment qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant. Assurer la résiliation des droits parentaux de Clarence a été le fusible qui a allumé son feu psychotique.





Le 12 septembre 1994, il a visité l’école élémentaire de Michael et a pris le garçon et le directeur de l’école en otage sous la menace d’une arme, attirant l’attention du FBI. La détective fédérale a conduit à une autre bombe. En 1990, Clarence a tenté de percevoir sur la police d’assurance-vie de Tonya avec un numéro de sécurité sociale appartenant à un homme du nom de Franklin Delano Floyd, qui avait enlevé une petite fille en 1962 et braqué une banque en 1963. Après avoir reconnu la photo de Tonya à la télévision, l’ancien de Tonya Des amis du lycée de Forest Park, en Géorgie, ont contacté le FBI et l’ont identifiée comme étant Sharon Marshall, une étudiante douée qui a reçu un trajet complet jusqu’à la Georgia Tech University pour étudier l’ingénierie aérospatiale. Plus important encore, ils ont reconnu Clarence / Floyd, le mari de Tonya, comme son père Warren qui a épousé sa fille adolescente enceinte et a déménagé à Tampa où il l’a mise au travail au club de strip-tease de Mons Venus.





D’autres enquêtes liées aux faits expliquant pourquoi le couple a fui la Floride pour l’Oklahoma – Clarence / Floyd ont atterri dans le couloir de la mort pour le meurtre d’un danseur qui s’était lié d’amitié avec Tonya / Sharon en Floride. Les personnes qui connaissaient les deux jusqu’au meurtre de Tonya / Sharon fournissent plus de détails sur leur étrange relation. Le documentaire souligne le désir de justice même pour Michael, qui n’a jamais été retrouvé.