Girafe blanche au Kenya équipée d’un dispositif de suivi GPS dans le but de tenir les braconniers à distance

Les gouvernements et les organisations non gouvernementales du monde entier prennent des mesures pour protéger les espèces menacées ou celles dont le nombre diminue à un rythme alarmant. Dans l’un de ces mouvements, le Conservatoire communautaire d’Ishaqbini Hirola au Kenya a attaché un dispositif de repérage GPS aux cornes d’une girafe blanche dans le but de réprimer le braconnage dans la région.

Selon un rapport dans BBC, c’est la seule girafe blanche connue au monde et le dispositif de repérage GPS a été installé pour l’empêcher des braconniers. Jusqu’en mars, la girafe blanche avait deux autres membres dans sa famille, mais les braconniers les ont tués. Désormais, les rangers pourront suivre le mouvement de l’animal en temps réel.

La peau blanche de la girafe est due à une maladie génétique rare appelée leucisme. Dans cette condition, l’animal subit une perte de pigmentation cutanée. Les membres de sa famille avaient également une peau blanche similaire et leurs carcasses ont été découvertes dans une zone de conservation du nord-est du comté de Garissa au Kenya, a rapporté BBC.

Selon CNN, Ahmed Noor, directeur de l’Ishaqbini Hirola Community Conservancy, a remercié le Kenya Wildlife Service, Save Giraffes Now et le Northern Rangelands Trust (NRT) pour avoir étendu leur aide à la protection des espèces sauvages. Le Conservatoire communautaire Ishaqbini Hirola s’occupe de la faune sauvage du nord-est du comté de Garissa au Kenya.

« Le pâturage de la girafe a été béni avec de bonnes pluies dans un passé récent et la végétation abondante est de bon augure pour l’avenir du mâle blanc », a affirmé Noor.

CNN a cité Antony Wandera, responsable principal de la surveillance de la faune au NRT, disant que leur mission est de rendre les communautés résilientes et de garantir leurs moyens de subsistance. Il a ajouté qu’ils souhaitaient également protéger la faune unique, mentionnant la seule girafe blanche connue.

Les gens ont découvert la girafe blanche pour la première fois en 2017, lorsqu’elle a été retrouvée avec son veau. Peu de temps après, un autre veau est né. Les touristes visitaient le sanctuaire où séjournait la famille de trois personnes, pour les voir. Les girafes sont les plus grands mammifères du monde, et on les trouve dans plus de 15 pays africains.

