Giovanni Pernice veut Piers Morgan pour un couple de même sexe masculin

La star de Strictly Come Dancing, Giovanni Pernice (à gauche) veut que Piers Morgan soit la moitié du premier coupé masculin de même sexe de la série. (Getty)

Juste au moment où tu pensais que cette année ne pouvait vraiment pas être pire, Viens strictement danser La star Giovanni Pernice veut Piers Morgan pour le premier couple de même sexe masculin de la série.

Dans ce qui serait un couple aussi historique qu’il est, franchement, un couple maudit, le danseur professionnel se bat pour le Good Morning Britain co-hôte pour rejoindre la salle de bal, après que Nicola Adams et Katja Jones soient devenus Strictementpremier couple de même sexe cette année.

Apparaissant sur le Talk-show de jour ITV Mercredi matin (2 décembre), courant Strictement concurrent et Good Morning Britain Le rédacteur politique Ranvir Singh a avoué que Pernice avait dit un jour qu’il préférait danser avec quelqu’un d’autre qu’elle.

Piers Morgan dit qu’il « casserait » Strictement star Giovanni Pernice

« Vous m’avez dit, Giovanni préfère danser avec moi », a déclaré Morgan.

Singh l’a confirmé, en disant: «Il a dit qu’il aimerait être dans le même premier couple entièrement masculin sur Strictement avec Piers. »

Morgan a répondu: «Il a dit à Ranvir qu’il pensait qu’il pourrait me briser en un jour. Giovanni, mon pote, tu ne me briserais pas en un an – je te briserais.

«C’est un chef de mission très strict,» songea Singh, «et je pense juste que vous pourriez faire avec un peu de ces Piers.

Morgan, 55 ans, a un bilan troublant en ce qui concerne les droits LGBT +. Bien qu’il ait souligné qu’il est un allié trans, il a eu de nombreux matchs de combat à l’antenne avec des personnes trans et des militants, allant de la référence à des personnes non binaires comme d’une «contagion» à la déclaration de «s’identifier comme trans-mince».

De plus, alors que l’émission de BBC One n’a pas encore eu de couple masculin en compétition, en novembre 2019, Johannes Radebe et Graziano Di Prima ont marqué l’histoire de la télévision en exécutant une routine avec Emile Sande.

La routine pionnière a été la toute première mise en scène par deux danseurs professionnels masculins. Autant l’acte a vu une rafale de fans écrire dans les stars pour les remercier et les féliciter, 300 téléspectateurs ont pris le temps de leur vie pas du tout fade et vide pour se plaindre.