Gino D’Acampo annonce que Gordon Gino et Fred ne sont plus

Luminox Sangle Bear Grylls Survival Land 3780 Series 45 mm Black / NBR Black

Luminox a annoncé son partenariat historique avec Bear Grylls, le visage le plus reconnu au monde de la survie et de l'aventure en plein air et déploie la collection complète Luminox X Bear Grylls.La vie ne dépend pas de la hauteur à laquelle vous pouvez grimper, mais du nombre de fois où vous pouvez tomber, mais vous relever et continuer d'avancer et de monter. Et dans ces moments critiques, cette montre s'est révélée être une amie si fiable à mes côtés.NE JAMAIS ABANDONNER répond à CHAQUE SECOND COMPTENever Give Up est une attitude vitale pour la survie dans toutes les conditions. Selon Bear Grylls: si vous vous en sortez vivant dépendra en grande partie de vous - de votre attitude et de vos actions.Les montres Land Series sont équipées de tout ce dont Bear Grylls a besoin pour survivre dans n'importe quelle aventure terrestre. Non seulement les boîtiers CARBONOX ™ de 45 mm sont étanches à 200 mètres, mais les montres Land sont des chronographes, parfaites pour calculer la vitesse de marche,Avec une échelle spéciale sur la lunette. Il existe deux garde-temps Land, l'un avec un cadran noir et un bracelet en caoutchouc noir, avec des marques de règle spéciales, et une avec un cadran vert kaki sur une sangle de survie en paracorde. L'une des deux versions est équipée d'une boussole sur la sangle.Les cadrans des deux montres comportent des marques orange et le slogan Never Give Up. La couronne et les poussoirs sont en acier inoxydable massif, et la couronne est dotée d'un anneau de couronne orange pour une prise en main facile