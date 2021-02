Ginny Lemon de Drag Race UK dit que l’émission l’a aidée à renouer avec sa famille biologique | 45secondes.fr rencontre

«En créant ma propre famille, j’ai pu me connecter avec ma famille biologique», raconte Ginny Lemon à 45secondes.fr après être sortie sur Drag Race UK.

Ginny Lemon fait Course de dragsters de RuPaul histoire la semaine dernière en devenant la première drag queen à refuser de faire une synchronisation labiale sur la série.

Dans une interview avec 45secondes.fr le matin après l’élimination, Ginny révèle la vraie raison pour laquelle elle a quitté Drag Race UK, et elle a également expliqué comment l’émission l’a aidée à renouer avec sa famille biologique.

Ginny Lemon a reçu une énorme vague d’amour de la part des fans à la suite d’une conversation avec Bimini Bon Boulash sur l’identification comme non binaire.

Parlant de la réaction à cette conversation, Ginny a déclaré: « Je parlais à Bimini comme un humain à un autre à ce moment-là … c’était vraiment ce que je ressentais. Donc, c’était très difficile de la regarder en arrière parce que je me sentais si vulnérable . Mais peu importe à quel point je me sentais vulnérable, j’ai maintenant cette plate-forme et cette voix pour contester et parler de ces choses. »

Ginny a continué: « J’ai donc dû mettre tout cela de côté et dire ‘eh bien, ce n’est pas à propos de moi’. Il s’agit maintenant d’autres personnes. J’ai partagé mes histoires et maintenant il est temps d’élever la voix des autres, autres personnes trans et non binaires et personnes de la communauté queer. «

« Donc d’une certaine manière, oui, c’était difficile à regarder, mais la façon dont je peux traiter cela et gérer cela est de faire le changement. Soyez le changement, sortez et faites quelque chose. »

Ginny a également expliqué comment l’amour et l’acceptation qu’elle a trouvés dans sa famille queer lui ont permis de renouer avec sa famille biologique.

« Cela a été filmé il y a un an, donc j’étais dans un endroit très, très vulnérable juste à cause du contexte de ce que nous faisions. Et oui, cela a soulevé beaucoup de conversations à la maison avec la famille et les amis. »

« Bien sûr, je me sens aimée et acceptée et je me sens bien, car j’ai un excellent réseau de soutien que, en tant qu’individu queer, j’ai dû construire. Vous créez votre propre famille. Et en fondant ma propre famille. , J’ai pu me connecter avec ma famille biologique.

« Je déteste être un cliché mais Drag Rac de RuPaulRassemblez à nouveau les familles … la magie opère! Et oui, je m’aime. C’est donc toujours un voyage, c’est une bataille quotidienne, mais vous devez le faire quotidiennement. C’est plus une promenade, qu’une course à travers la vie, alors je prends ça comme ça vient. Et accepte le positif et le bonheur dans ma vie et laisse les pensées négatives être emportées dans une mer de jaune. «

