Ginny & Georgia saison 2 : qui est Aaron Ashmore, le nouvel acteur

Aaron Ashmore est venu Ginny & Géorgie Comme Gil Timmins. Tout savoir sur l’acteur et son personnage.

La deuxième saison de Ginny & Géorgie Il vient d’arriver sur Netflix et il fait déjà fureur. Après tant de temps d’attente enfin l’histoire mettant en vedette Antonia Gentry et Brianne Howey est revenu au géant du streaming avec un total de dix épisodes. En eux, le drame, le mystère et surtout les mensonges sont la partie principale de l’intrigue dans laquelle une mère et une fille font face à de terribles conséquences.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas,Ginny & Géorgie retourné sur netflix avec de nouveaux personnages dans l’histoire. Parmi eux se trouve Gil Timmins, joué par Aaron Ashmore. Ce nouveau membre du casting de la série est arrivé pour tout changer dans l’intrigue et compliquer, encore plus, la vie de la famille Miller. Eh bien, il s’agit du père du jeune Austin qui, après avoir passé du temps en prison, a finalement retrouvé son fils.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, dans la première saison de Ginny & Géorgie Le père d’Austin n’est pas présent. Bien que celle de Ginny arrive dans les derniers épisodes, celle de la benjamine de la famille n’apparaît pas car elle est emprisonnée. Pour cette raison, afin de ne pas briser les illusions de son fils, Georgia décide d’envoyer des lettres à Austin comme s’il était Gil qui, selon l’imagination du garçon de neuf ans, est emprisonné à Azkaban, la célèbre prison de Harry Potter.

Austin répond à plus d’une occasion à son père, mais Georgia n’envoie jamais les lettres, décidant plutôt de répondre en se faisant passer pour lui. Mais maintenant, son apparence montre clairement que les mensonges ont des jambes courtes, comme le dit le dicton. Et sans aucun doute, l’arrivée de Gil Timmins a ravi les fans. Cependant, la réalité est que maintenant beaucoup veulent savoir qui est l’acteur qui le joue et qui a fait un travail aussi incroyable.

Qui est Aaron Ashmore, le nouveau membre de Ginny & Georgia ?

né au canada Aaron Ashmore Il est l’un des acteurs les plus connus de ces derniers temps. Il est apparu dans plusieurs émissions de télévision et des centaines de films, tels que Clé de verouillage. Dans cette histoire, il a joué Duncan. À son tour, il faisait également partie du casting de Ciel Méditerranée et dans son répertoire il y a des films qui démontrent la polyvalence qui le caractérise. Eh bien, il a participé à des histoires dramatiques, romantiques, d’action et même d’horreur.

Pour sa part, son arrivée à Ginny & Géorgie Cela a été un grand changement et il a lui-même confirmé qu’il était très heureux. Gil Timmins s’est avéré être l’un de ses personnages les plus connus jusqu’à présent. Avec lui et grâce à son arrivée sur Netflix, il s’est catapulté à la renommée internationale, devenant l’un des favoris des fans.

