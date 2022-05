Ginny & Georgia Saison 2 Épisode 1 Date de sortie Netflix, Spoilers

Beaucoup de gens sont curieux de connaître la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 2 de Ginny & Georgia. Les fans sont vraiment excités pour son prochain épisode car la saison précédente a laissé beaucoup de questions sans réponse dans l’esprit des fans. Pour connaître tous les détails possibles, les fans recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 2 de Ginny & Georgia dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 2 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations. liés à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série télévisée américaine de comédie dramatique et cette série a été créée par Sarah Lampert. Le premier épisode de cette série est sorti le 24 février 2021 et après la sortie de cette série, il a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans différentes parties du monde.

L’histoire de cette série tourne autour de Ginny Miller, une adolescente de 15 ans plus mature que sa mère de 30 ans, Georgia, dans une ville de la Nouvelle-Angleterre où Georgia choisit de s’installer avec sa fille Ginny et son fils Austin. pour leur offrir une vie meilleure que celle qu’elle avait. tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 2 de Ginny & Georgia. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Ginny & Georgia Saison 2 Épisode 1 Date de sortie

Nous allons donc révéler ici la date de sortie de Ginny & Georgia Saison 2 Episode 1. En avril 2021, la série a été renouvelée pour une deuxième saison mais jusqu’à présent la date de sortie exacte de la saison 2 n’est toujours pas officiellement confirmée. Selon certaines sources, il va sortir très bientôt.

Où diffuser Ginny & Georgia?

Si vous souhaitez diffuser cette série, elle est disponible sur Netflix et c’est la plate-forme officielle de la série. Comme nous le savons tous, il s’agit d’une plate-forme OTT payante et vous devrez d’abord en acheter l’abonnement.

Distribution de la série

Après avoir révélé tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 2 de Ginny & Georgia. Voici la liste des acteurs de cette série.

Brianne Howey comme Georgia Miller

Antonia Gentry comme Ginny Miller

Diesel La Torraca comme Austin Miller

Jennifer Robertson comme Ellen Baker

Félix Mallard comme Marcus Baker

Sara Waisglass comme Maxine

Scott Porter en tant que maire Paul Randolph

Raymond Ablack comme Joe

Mason Temple en tant que Hunter Chen

Katie Douglas comme Abby

Chelsea Clark comme Norah

Jonathan Potts comme M. Gitten

Sabrina Grdevitch dans le rôle de Cynthia Fuller

Alisen Down en tant que Bev

Colton Gobbo comme Jordan

Connor Laidman comme Zach

Nathan Mitchell comme Zion Miller

Rebecca Ablack comme Padma

Le dernier mot

Nous concluons cet article avec la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 2 de Ginny & Georgia, le casting de cette série, où vous pouvez regarder cette série et quand la saison 2 va sortir, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 1 de la saison 2 de Ginny & Georgia, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serons heureux de répondre à vos questions et doutes.

