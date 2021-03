Ginny & Georgia Review: Netflix Show n’est jamais capable de trouver son propre chemin.

L’ère numérique vous fera croire que la dernière émission de Netflix, Ginny & Georgia, mettant en vedette un esprit libre de 30 ans nommé Georgia (Brianne Howey) et sa fille stricte de 15 ans, Ginny (Antonia Gentry), est Heimat. Abstenez-vous de le faire. C’est, en vérité, quelque chose de beaucoup plus important et précieux.

Ce sont des ordures. Mieux encore, c’est de la bonne poubelle. À moins et jusqu’à ce que quelqu’un introduise une catégorie pour le divertissement le plus absurdement divertissant ou la série la plus convenablement décrite comme des femmes au foyer désespérées rencontre Gilmore Girls, cela ne mérite pas un seul prix. Il peut alors repartir avec une récompense. Pas dans le passé.

C’est très amusant, en particulier une fois que Howey arrête de trop mâcher le paysage (ou que vous vous y habituez – je ne sais pas lequel, mais le résultat final est heureusement, et moins épuisant, le même) que Georgia, la belle du sud. , bombe sexuelle et escroc. Gentry a un peu plus à faire que de rouler des yeux et d’être le clinquant tendu de sa mère à la fin du premier épisode, ce qui est encore plus agréable.

La distinction entre la télévision indésirable et la télévision professionnelle réside dans le degré d’auto-référentialité dont elle dispose et dans quelle mesure elle sent qu’elle peut s’en tirer. Georgia, par exemple, crie à Ginny à un moment donné: «Ce truc d’adolescent stéréotypé et angoissé que vous avez est tellement ennuyeux!» Ceci, à son tour, excuse et valide le fait que Ginny n’est rien de plus qu’une adolescente stéréotypée et angoissée et, par rapport à sa mère bohème sexy, fumeuse de weed, très ennuyeuse.

Vous voyez, ils l’ont reconnu! Ainsi, nous pouvons tous aller de l’avant, unis par l’expérience, sans que les écrivains n’aient besoin de faire quelque chose maintenant, et que tout désir restant d’en faire plus dans le public soit fermement réduit au silence.

G & G livre en termes de parcelle. Le meilleur complot de déchets est comme une inondation rugissante. Vous vous précipitez beaucoup, et vous avez l’impression que la source ne se tarira jamais (bien que, contrairement à une rivière, cela soit en grande partie dû à la façon dont elle est notée) Nous avons eu la mort du plus récent beau-père de Ginny, un héritage , un déménagement du Texas au Massachusetts, des flashbacks sur l’enfance misérable de la Géorgie, dont elle a été sauvée par un gang de Hell’s Angels, un petit face-à-face entre les méchantes mamans et l’intrus du sud de Barbie, un grand face-à-face entre Ginny et elle professeur d’anglais peu progressif à la nouvelle école, une fraude, un semi-séduleusement séduleusement.

