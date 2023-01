Ginny & Georgia : aura-t-elle une saison 3 sur Netflix ?

Netflix

La deuxième saison de Ginny & Géorgie Il vient d’arriver sur Netflix, mais de nombreux fans se demandent déjà s’il y aura une troisième saison. On vous dit !

©NetflixGinny et Géorgie

il y a quelques jours La saison 2 est arrivée sur Netflix. Ginny & Géorgie. Après un peu plus d’un an et demi d’attente, les fans ont réussi à découvrir ce qui s’était passé après l’évasion de Ginny et Austin. En dix nouveaux épisodes, la production originale de la plateforme a une nouvelle fois enchanté des milliers de téléspectateurs à travers le monde. Eh bien, avec sa combinaison de drame, de mystère, de mensonges, mais aussi de famille, c’est ainsi qu’il a réussi à captiver à nouveau son public.

C’est parce qu’à cette occasion, Ginny & Géorgie se concentre sur le fait que Ginny a découvert que sa mère est une meurtrière. Dans le dernier épisode de la première saison, la jeune femme découvre que son beau-père, Kenny, n’est pas mort de causes naturelles, mais que c’est sa mère qui l’a tué. Même si elle sait qu’elle l’a fait pour la protéger, c’est un côté de sa mère qu’elle n’était pas prête à affronter à un si jeune âge.

En revanche, Georgia fait partie de ces femmes qui ont été ravies de laisser leur passé derrière elles puisqu’elles ont, entre autres, un mariage à organiser. Cependant, s’il y a quelque chose qui caractérise sa vie, c’est que ce qu’elle veut oublier ne tarde jamais à revenir. Et dans la deuxième édition, plus de portes s’ouvrent sur ce qu’il y avait dans la vie de cette mère célibataire bien avant qu’elle ait ses enfants et aussi quand ils étaient bébés.

Est-ce que Ginny & Georgia auront une troisième saison ?

Sans aucun doute, la deuxième saison, comme dans la première, a laissé de nombreuses intrigues ouvertes. Eh bien, la fin est surprenante après une arrestation inattendue, Gil continue ses menaces, Gabriel se rapproche et, à son tour, Ginny fait face à différentes situations difficiles de sa vie. A tel point que de nombreuses questions restent sans réponse.

Parmi eux : Comment la Géorgie sortira-t-elle du nouveau problème ? Marcus et Ginny vont-ils se réconcilier ? Joe et Georgia admettront-ils leurs sentiments ? Max commencera-t-il une relation avec Silver ? Sion emménagera-t-il avec Simone ? Même ainsi, pour en savoir plus à ce sujet, nous devons encore attendre car Netflix n’a pas annoncé le renouvellement.

Comme toujours, le géant du streaming prend son temps pour évaluer la réponse du public à chaque sortie et, à partir de là, décide de renouveler ou d’annuler les émissions. Cependant, tout semble indiquer que Ginny & Géorgie a un avenir prometteur sur la plateforme. Bien sûr, si c’est le cas, il est probable qu’il n’y aura pas de nouveaux épisodes avant fin 2023 ou, au plus tard, début 2024..

