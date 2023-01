Ginny & Georgia : à quelle heure la saison 2 débute sur Netflix

Netflix

La deuxième saison de Ginny & Géorgie arrive sur Netflix dans quelques heures seulement. Savoir quand exactement.

©NetflixGinny & Géorgie

Une saison de seulement dix épisodes a suffi pour Ginny & Géorgie devenir l’un des plus grands succès de Netflix. La série, malgré le fait que peu de gens aient été initialement retenus par son nom et sa couverture, contient une histoire époustouflante. Rempli de mystère, de drame et même d’un peu de comédie, c’est un mélange d’adrénaline qui a juste la bonne formule pour laisser les téléspectateurs en vouloir plus.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Ginny & Géorgie Remarques: « Comment pouvez-vous vivre en sachant que votre mère est une meurtrière ? C’est ce que Ginny devra découvrir. Perturbée par la nouvelle que son beau-père, Kenny, n’était pas mort de causes naturelles, Ginny doit maintenant non seulement faire face au fait que Georgia est une meurtrière, mais qu’elle l’a fait pour la protéger. En revanche, Georgia aurait préféré mettre le passé derrière elle, après tout, elle a un mariage à organiser ! Mais ce qui est amusant avec le passé de la Géorgie, c’est qu’il ne faut jamais longtemps pour se dévoiler. »

Sans aucun doute une histoire qui au moment de sa première, plus précisément en février 2021, a fait sensation. Et maintenant, ce précieux désir d’en savoir plus sur l’intrigue est sur le point de se terminer puisque Netflix a écouté ses utilisateurs et Ginny & Géorgie aura une deuxième saison. Oui! Après tant d’attente, c’est officiel que les nouveaux épisodes de cette fiction arriveront sur la plateforme bien plus tôt que prévu.

En effet, la bande reviendra au géant du streaming le 5 janvier après environ un an et demi d’attente et la fin inattendue de la première partie. Bien que la réalité soit qu’il reste encore quelques heures car le grand lancement aura lieu à partir de cinq heures du matin dans le monde entier. En d’autres termes, les nouveaux épisodes peuvent être vus en même temps dans chaque pays.

Encore une fois composée de dix nouveaux chapitres, l’histoire de la comédie rencontrera à nouveau ses fans. Eh bien, après que Joe découvre qu’il connaît Georgia depuis qu’ils sont petits et que Ginny découvre que sa mère a tué son ex-mari, tout change. La réalité est que la jeune femme vole la moto de Marcus et se rend à Boston avec son petit frère Austin. Et c’est le coup d’envoi pour ce qui est à venir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?