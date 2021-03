« Ginny et Géorgie »: là où Ginny et Austin ont fui à la fin de la saison 1

« Ginny et la Géorgie», La série pour jeunes adultes Netflix de l’écrivaine et créatrice débutante Sarah Lampert et de la showrunner Debra J. Fisher, est ce qu’aurait été« Gilmore Girls »si cela avait été fait dans la deuxième décennie du 21e siècle, avec plus de thèmes. Moderne comme les autres séries actuelles de la plate-forme.

« Ginny et la Géorgie« Suit les caractères du même nom, joués par Antonia Gentry Oui Brianne Howey respectivement, lorsqu’ils arrivent dans la ville fictive de Wellsbury, Massachusetts, avec le fils de Géorgie, Austin (Diesel La Torraca), pour recommencer leur vie.

Cependant, ils découvrent bientôt que l’histoire a d’étranges façons de se répéter. Le récit change d’avant en arrière au milieu du passé tumultueux de Georgia Miller et la chronologie actuelle alors qu’elle essaie d’assurer un meilleur avenir pour ses deux enfants que celui qui lui a été assigné.

La série regorge de rebondissements surprenants et ne répond pas nécessairement à toutes les questions que vous vous posez à la fin de la série. saison 1, comme par exemple le doute final de l’endroit où ils se sont échappés Ginny Oui Austin à la fin de la série, car jusque-là il n’y avait pas de référence exacte de l’endroit où aller.

O GINNY ET AUSTIN SE SONT-ILS ÉVASÉS À LA FIN DE LA SAISON 1 DE «GINNY AND GEORGIA»?

Les choses ne vont pas bien au début pour Ginny et Austin et à la fin ils s’échappent (Photo: Netflix)

Le succès initial de Géorgie avec Ginny se défait lentement lorsque ce dernier commence à vivre une crise d’identité. Elle est la fille d’un père noir et d’une mère blanche. Votre interaction avec la société en général sera toujours unique à vos pairs. Mais Wellsbury en particulier, elle lutte parce qu’elle ne peut pas explorer une partie essentielle de son identité.

À cause de quoie Géorgie Je voulais la protéger Ginny Elle ne savait pas qu’elle avait un côté maternel dans la famille jusqu’à ce que sa tante se présente chez elle. Ginny Elle accuse constamment sa mère de cacher son passé et ne sait pas qu’elle fait les mêmes erreurs que sa mère. Quand elle décide de s’enfuir, elle ressent la même chose que sa mère ressent à chaque fois qu’elle doit quitter un endroit.

Ginny et Georgia Miller sont portées à l’écran par les actrices Antonia Gentry et Brianne Howey, respectivement. (Photo: Netflix)

Il interroge constamment sa mère sur ses secrets, et Géorgie vous prévient à juste titre que Ginny vous n’aimerez pas que ces secrets soient jamais révélés. Malgré sa jeune innocence, Austin a subi son lot de déceptions en ce qui concerne Géorgie. Elle souffre la plus grande détresse à ce jour lorsqu’elle apprend que sa mère n’envoie jamais les lettres qui Austin il écrit à son père, qui est en prison.

En échange, Géorgie écrit elle-même des lettres de réponse, prétendant que le père de Austin est emprisonné dans Azkaban. Dans vos tentatives pour empêcher votre enfant d’apprendre les dures réalités de sa situation, Géorgie finit par lui faire du mal, le poussant à rejoindre sa sœur pendant que Ginny fuit. Les frères et sœurs se dirigeront probablement vers son appartement. Sion dans Boston. Mais Ginny mentionne qu’il a l’intention de continuer à courir, afin qu’ils puissent se retrouver chez sa grand-mère à Alabama.

« Ginny Miller, une jeune fille de quinze ans désemparée et maladroite, se sent souvent plus mature que sa mère de trente ans, l’irrésistible et active Georgia Miller. » dit le synopsis de la série. (Photo: Netflix)

Dans une interview avec TVLine, l’actrice Antonia Gentry a été interrogé sur la véritable localisation des deux, mais n’a toujours pas donné de réponse directe: « D’accord, eh bien, si vous faites attention, car il y a beaucoup d’oeufs de Pâques et des choses que vous pouvez rapidement manquer si vous ne le faites pas … Je dirais, regardez l’émission avec sous-titres, » a commenté l’actrice de « Ginny et la Géorgie».

« Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais quand elle fait sa valise, elle prend le livre que Sion lui donne, et si vous faisiez attention, quand Zion entre et qu’il lui donne le livre, vous savez qu’il a inclus une adresse . Il a codé ce message secret et elle découvre que c’est l’adresse de son appartement à Boston. Donc je pense qu’il est tout à fait raisonnable de supposer que Ginny pourrait se diriger vers Sion, mais je ne veux pas dire aux gens quoi penser, même si tous les indices sont là.. «