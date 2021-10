Ginny et Georgia Saison 2 Prédictions de date de sortie et derniers détails ici

Ginny ainsi que Ginny et Georgia 2, la saison 2 est sur le point de commencer la production. C’est un programme initial de Netflix qui a été renouvelé en avril et qui s’apprête à commencer le tournage.

Selon le site What’s On Netflix, la production de la deuxième saison de l’émission devrait commencer le 29 novembre 2021 et se poursuivre jusqu’au 8 avril 2022. La créatrice Sarah Lampert a récemment posté sur son Instagram qu’elle faisait son retour. à Toronto dans les trois semaines, peut-être pour commencer la phase de pré-production.

Novembre et les mois à venir seront probablement une période passionnante pour les fans, car Lampert gère également un compte en coulisses pour son émission. Peut-être qu’elle partagera des images des progrès de la saison à venir, y compris des ajustements de mode pour Ginny qui ont son personnage Antonia Gentry enthousiasmé par le voyage continu de son personnage dans la mode.

Même avec l’accès restreint aux dernières nouvelles sur ce que les acteurs et l’équipe sont susceptibles de faire, cependant, nous sommes loin des débuts de la saison 2 de Ginny ou Ginny and Georgia sur Netflix. Ce qui suit est quand nous pourrions nous attendre à voir le spectacle en 2022.

Prédictions de la date de sortie de Ginny et Georgia Saison 2

Selon le plan de production ci-dessus, Ginny et Georgia devraient arriver sur le streamer au milieu de l’été, au moment le plus probable.

Nous attendons la possibilité d’un renouvellement de la troisième saison d’Outer Banks et sa première devrait avoir lieu dans la seconde moitié de l’été 2022. La saison 2 pourrait être retardée à l’automne pour permettre à l’émission de rester pour s’établir comme un été uniquement spectacle pour la plateforme de streaming.

Il y a un spectacle supplémentaire, la série Avatar : Final Airbender à prendre en considération. La version en direct de la populaire émission Nickelodeon partage des temps de production similaires à ceux de Ginny et de la saison 2 de Georgia.

Bien que ce soit un fantasme et qu’il soit susceptible d’être en post-production plus longtemps que la populaire émission pour adolescents, cependant, si Ginny ou Georgia est retardée plus tard dans l’année, sa place dans la programmation Netflix pourrait être affectée par Avatar: The Last Airbender est également prévu pour la première en 2022.

Bien qu’il ne soit pas clair si Avatar The Final Airbender est une émission pour enfants ou une émission destinée aux adolescents. Si c’est ce dernier, il est possible que d’autres émissions prévues pour l’avenir soient repoussées à son avantage.

