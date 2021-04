« Ginny et Georgia »: ce qui est arrivé à la saison 2

Moins de deux mois après la première de « Ginny et la GéorgieNetflix a renouvelé la série créée par Sarah Lampert et produite par Debra J.Fisher et mettant en vedette Brianne Howey et Antonia Gentry pour une deuxième saison, malgré des critiques mitigées.

Variety a confirmé le nouvel épisode et a révélé que la plupart des acteurs reviendraient pour les nouveaux épisodes. Pendant ce temps, la productrice exécutive et showrunner Debra J. Fisher a avoué qu’elle était ravie de voir comment la série progressait et reconnaissante pour ses pistes.

«Nous sommes tellement reconnaissants pour la réponse incroyable et nous aimons que vous ayez tous montré Ginny & Georgia. Nous sommes particulièrement reconnaissants à Brianne et Toni, qui ont placé la barre plus haut à chaque étape. Nous sommes impatients de revenir à Wellsbury pour la saison 2 », a-t-il déclaré.

Ginny et Georgia retrouveront-elles leur relation mère-fille dans la saison deux? (Photo: Netflix)

« Ginny et la Géorgie»Raconte l’histoire de Georgia et de ses enfants Ginny, 15 ans, et Austin, 9 ans. Après avoir été en déplacement pendant plus de 10 ans, la famille s’installe en Nouvelle-Angleterre, où la relation entre mère et fille commence à se fissurer. le grand secret de la mère.

Au cours de son premier mois, la série de Netflix a attiré 52 millions d’utilisateurs et est entré dans la liste des 10 meilleures productions de la plateforme de streaming dans 87 pays différents. Cependant, l’émission a reçu des critiques peu impressionnantes et des notes légèrement supérieures à la moyenne, 68% sur Rotten Tomatoes et 62% sur Metacritic avec un score utilisateur de 1,5.

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 2 DE «GINNY ET GÉORGIE»?

À la fin de la première saison de « Ginny et la Géorgie« , La jeune protagoniste s’échappe avec son petit frère après avoir découvert que sa mère avait empoisonné son beau-père, bien que Ginny fuit non seulement la Géorgie, mais aussi ses propres problèmes: Max est en colère contre elle pour sa liaison avec Marcus et Hunter le sait déjà à ce sujet.

La Géorgie, quant à elle, est fiancée à Paul, qui est réélu maire, tandis que l’enquêteur privé reçoit un appel l’informant que la Géorgie était mariée à un homme nommé Anthony Greene, qui est porté disparu.

Ginny et Austin s’enfuient à la fin de la première saison de « Ginny and Georgia » (Photo: Netflix)

Alors, Ginny et Austin se sont-ils vraiment échappés? Où sont-ils allés et qu’ont-ils prévu? Qu’arrivera-t-il à Ginny et Marcus? La Géorgie épousera-t-elle enfin le maire ou va-t-elle s’incliner devant Joe? La Géorgie a assassiné Anthony Greene? Et Max pardonnera-t-il à Ginny? Ces questions et d’autres doivent recevoir une réponse sous peu.

À propos du secret de Georgia et de la décision de Ginny, l’actrice Antonia Gentry a déclaré à TVLine que son personnage ne trahirait pas sa mère, mais il est clair qu ‘«elle a peur d’elle».

«Le fait qu’elle s’enfuie montre vraiment à quel point elle a peur de ce dont sa mère est capable et je pense que, dans un sens plus profond, elle a aussi peur de devenir sa mère, pas qu’elle ne tue qui que ce soit. Elle est vraiment confuse. Elle protège sa mère, oui, mais je pense qu’elle le fait par instinct. Leur maman leur a toujours dit «nous contre le monde», des choses comme ça. Elle fait ce que sa mère lui a toujours dit de faire… mais c’est vraiment compliqué. Elle aime sa maman, mais mec, c’est un grand secret », a-t-il remarqué.

Où Ginny s’est-elle enfuie? Pour Gentry, il est parti à la recherche de Sion, son père biologique. «Quand il fait ses valises, il prend le livre que Sion lui donne, et si vous avez fait attention, quand Sion entre et lui tend le livre, vous savez qu’il a inclus une adresse. Il laisse ce message codé secret et elle découvre que c’est l’adresse de son appartement à Boston », a expliqué l’actrice de 23 ans.

« Donc je pense qu’il est assez raisonnable de supposer que Ginny pourrait aller là où Sion, mais je ne veux pas dire aux gens quoi penser, même si tous les indices sont là, » ajouta-t-il.

Que va-t-il se passer entre Georgia et Joe lors de la deuxième saison de « Ginny and Georgia »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «GINNY AND GEORGIA» SERA-T-ELLE LIBÉRÉE?

La deuxième saison de « Ginny et la Géorgie« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais les nouveaux épisodes arriveront probablement dans le courant de l’année 2022.