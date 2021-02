« Ginny et Georgia », acteurs et personnages: qui est qui et où avez-vous vu le casting avant

« Ginny and Georgia » est une série créée par Sarah Lampert qui sera présentée en première Netflix le mercredi 24 février 2021. La fiction en 10 épisodes suit Georgia Miller et ses enfants, Ginny et Austin, qui se déplacent vers le nord pour repartir de zéro mais trouvent la route vers un nouveau départ cahoteuse.

PLUS D’INFORMATIONS: « Tribes of Europe », aura la saison 2 sur Netflix?

Le casting de productions que beaucoup considèrent comme le remake de «Gilmore Girls» comprend Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter et Raymond Ablack.

Mais qui est qui dans « Ginny et la Géorgie»Et où avez-vous vu avant les acteurs de la série Netflix?

BRIANNE HOWEY COMME GEORGIA MILLER

Georgia est une mère intelligente, manipulatrice et charmante qui a échappé à la pauvreté après avoir eu sa fille à 15 ans. La personne chargée d’interpréter ce personnage est Brianne Howey, une actrice américaine de 31 ans connue pour ses rôles dans « Batwoman » et « The Passage ».

Il a également fait partie d’autres séries telles que « The Exorcist », « I Live with Models », où il a joué son premier rôle régulier. Il a travaillé sur « Horrible Bosses 2 » aux côtés de Jason Bateman.

Brianne Howey joue Georgia Miller dans la nouvelle série (Photo: Netflix)

ANTONIA GENTRY COMME GINNY MILLER

Ginny est une adolescente très intelligente qui, bien qu’elle veuille parfois se rebeller, peut encore trouver l’armure d’esprit avec laquelle elle fait comprendre à sa mère folle la raison. C’est le premier grand rôle d’Antonia Gentry, qui n’agissait auparavant que dans « Candy Jar ».

Antonia Gentry joue Ginny Miller dans « Ginny and Georgia » (Photo: Netflix)

DIESEL LA TORRACA COMME AUSTIN MILLER

Austin est le fils le plus jeune, oublié et innocent de Géorgie. Dans la serie « Ginny et la GéorgieIls le décrivent comme un garçon adorable qui veut une vie de famille parfaite et espère un nouveau départ dans le Massachusetts.

Diesel La Torraca est un jeune acteur qui a déjà joué dans « Little Monsters » (2019), « Lambs of God » (2019) et « The Secrets She Keeps » (2020).

Diesel La Torraca joue Austin Miller dans « Ginny and Georgia » (Photo: Netflix)

JENNIFER ROBERTSON COMME ELLEN

Ellen est la voisine et la mère qui travaille, très sincère et inquiète pour l’avenir de ses jumeaux Maxine et Marcus, 15 ans. L’actrice qui jouera ce personnage est Jennifer Robertson, connue pour son rôle de Jocelyn dans «Schitt’s Creek», pour lequel elle a été nominée pour un Screen Actors Guild Award et quatre Canadian Screen Awards.

Robertson est également apparu dans la série comique de la CBC « This Hour Has 22 Minutes », dans la série de sketchs de CTV « Comedy Inc. », dans le film fantastique de Disney « Twitches » et dans la sitcom pour adolescents « Wingin ».

Jennifer Robertson joue Ellen dans « Ginny et Géorgie » (Photo: Netflix)

FELIX MALLARD COMME MARCUS

Marcus est le frère jumeau de Maxine qui est tellement excité par toute nouvelle aventure que son attention est généralement de courte durée. Il sera attiré par sa nouvelle voisine Ginny.

Tandis que Felix Mallard est un acteur australien de 22 ans connu pour ses rôles dans «Neighbours», «Happy Together» et «Locke & Key», une série Netflix où il incarne Lucas Caravaggio. Mallard est également en vedette dans la nouvelle saison de « Zoey’s Extraordinary Playlist ».

Felix Mallard joue Marcus dans « Ginny and Georgia » (Photo: Netflix)

SARA WAISGLASS COMME MAXINE

Maxine est l’adolescente populaire, intelligente, singulière et curieuse. Voulant en savoir plus sur la famille, elle se lie rapidement d’amitié avec Ginny. Ce personnage de « Ginny et Géorgie » est joué par Sara Waisglass, une actrice de 22 ans qui a joué dans le drame pour adolescents « Degrassi: The Next Generation » et ses saisons suivantes, elle était également Anna dans le film « Tainted. «