Ginny And Georgia Saison 2: Date de sortie, distribution et tout le reste

– Publicité –



Ginny & Georgia sont l’un des drames mère-fille les plus populaires de Netflix. Ce n’est pas seulement une série qui enseigne des leçons de vie ; il aborde également les problèmes quotidiens. La série traite de tout, y compris les amitiés, les problèmes amoureux, les relations et les plaisirs féminins.

On ne voit pas les noms des personnages principaux en ouverture de saison. Nous voyons Georgia déménager en Nouvelle-Angleterre avec Ginny sa fille et Austin son fils au fur et à mesure que l’intrigue se déroule. Le trio a beaucoup de mal à s’installer. Ginny est aux prises avec de nombreux problèmes d’adolescence au cours de la première saison. La Géorgie fait face à des problèmes personnels et à des difficultés financières.

Date de sortie de la saison 2 de Ginny et Georgia

La saison 1 a pris quatre mois à tourner, créée en février 2021. Nous pouvons donc probablement nous attendre à la deuxième saison environ un an plus tard. Février 2022 Au plus tôt – bien que les protocoles COVID-19 puissent prolonger la date de sortie de plusieurs semaines.

Casting de la saison 2 de Ginny et Georgia : qui est là-dedans ?

Cela n’aurait pas le même attrait sans Ginny (« Antonia ») Gentry et Georgia (« Brianne Howey »), donc les deux seront de retour.

Austin (Diesel La Torraca).

Les meilleures amies de Ginny (ou ex-BFF, plus tard) sont Max (Sara Waisglass), Abby et Norah.

Marcus (Félix Mallard).

Chasseur (Temple Mason).

Le maire Paul (Scott Porter).

Joe Ablack de Blue Farm Café.

Ado Géorgie (Nikki Roumel).

La mère de Max et Marcus, Ellen (Jennifer Robertson).

Archnemesis de Géorgie Cynthia Grdevich (Sabrina Grdevich), avec son fils Zach Laidman.

Nick (Dan Beirne), collègue de Georgia

Gabriel Cordova (Alex Mallari Jr), détective privé, n’en est qu’un exemple.

Mais, il reste à voir si Ginny (Nathan Mitchell), a vu son dernier.

De plus, vous pouvez vous attendre à voir de nouveaux visages.

Plotline de fans attendue

Ginny, Georgia L’intrigue de la saison 2 tourne autour du duo mère/fille. Les fans peuvent s’attendre à voir plus de problèmes dans la vie des deux femmes. Soit leur relation sera compliquée, soit ils trouveront un moyen de la faire fonctionner. Cette saison, nous le saurons.

– Publicité –