« Ginny and Georgia » aura la saison 2 sur Netflix?

Créé par Sarah Lampert, « Ginny et la Géorgie«Est une série Netflix qui raconte l’histoire d’une mère célibataire qui déménage avec ses deux enfants dans une petite ville du Massachusetts où ils cherchent à trouver un style de vie plus conventionnel. Alors que Georgia se débat avec ses décisions passées, Ginny cherche à trouver un moyen de réaliser ses rêves en essayant de s’adapter à sa nouvelle vie.

Bien qu’ils soient prêts à s’enraciner dans cette nouvelle ville, les vieilles habitudes sont difficiles à oublier, ce qui les mettra dans des situations inattendues mais amusantes.

Le casting de « Ginny et la Géorgie»Comprend Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter et Raymond Ablack.

Les dix épisodes de la première saison, qui a été tourné du 14 août au 10 décembre 2019 à Toronto, au Canada, sont disponibles sur Netflix depuis le mercredi 24 février 2021, mais les utilisateurs du service demandent déjà une deuxième livraison.

« GINNY AND GEORGIA » AURA-T-IL LA SAISON 2?

Bien que le géant du streaming n’ait fait aucune annonce sur l’avenir de « Ginny et la Géorgie«Apparemment, dans le dernier chapitre, il est fort probable que l’histoire compliquée de la mère et de la fille se poursuivra dans un nouveau lot d’épisodes.

Le premier volet laissait plusieurs questions en suspens, parmi lesquelles Ginny et Austin se sont-ils vraiment échappés? Où sont-ils allés et que prévoient-ils de faire? Et Ginny et Marcus? La Géorgie épousera-t-elle le maire ou une romance naîtra-t-elle entre elle et Joe?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, un service qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Jusqu’à présent, les critiques du programme ont été favorables, même en le comparant d’une manière ou d’une autre aux célèbres « Gilmore Girls ». Il y a donc de l’espoir pour une deuxième saison.

Dans une interview avec TVLine, Lampert a déclaré: «Je pense qu’une relation entre une mère et sa fille, en particulier une fille adolescente, est l’une des relations de tir à la corde les plus compliquées, nuancées, désordonnées que vous ayez dans votre vie. Je pense qu’il y a de la place pour, honnêtement, des centaines d’émissions à leur sujet. Les relations mère-fille sont très intéressantes pour moi, et à chaque fête des mères, je viens d’envoyer à ma mère une carte d’excuses pour ses années de lycée. «

Austin et Ginny peuvent-ils pardonner à la Géorgie dans une deuxième saison? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 «GINNY ET GÉORGIE» SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « Ginny et la Géorgie« Pour une deuxième saison, le plus probable est que les nouveaux épisodes seront diffusés en 2022.