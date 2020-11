Gina Kirschenheiter parle-t-elle toujours au juge Tamra après sa sortie?

Gina Kirschenheiter de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange se trouve dans une position plus stable financièrement cette saison. La star de Bravo a récemment acheté une maison pour elle et ses enfants qui a fait l’objet de controverses. Cependant, en regardant en arrière d’anciens membres de la distribution, elle révèle si elle parle toujours à Tamra Judge.

Comment ça se passe entre Tamra et Gina?

Juge à gauche RHOC avant la saison 15 après qu’on lui ait offert un rôle à temps partiel pour l’expulser de la série. La personnalité de la télé-réalité faisait partie de la série Bravo depuis 12 ans et continue de faire les gros titres de l’émission cette saison.

Bien que Kirschenheiter et Judge n’aient partagé que deux saisons ensemble, cela a suscité l’intérêt des fans quant à la nature de leur relation maintenant.

«Je n’ai pas [talked to her] récemment juste parce que je ne sais pas où nous en sommes actuellement », a déclaré Kirschenheiter lors d’une interview avec Us Weekly. « [It’s] un peu comme cet endroit étrange à cause de choses extérieures, mais j’ai toujours été cool avec elle et je devrais simplement téléphoner et l’appeler.

Bien qu’elle ne sache pas où ils se trouvent exactement, Kirschenheiter n’a que de bonnes choses à dire sur son ancienne co-star. Lorsqu’on lui a demandé qui était sa femme au foyer préférée de tous les temps, Kirschenheiter n’a pas hésité à nommer Judge.

«Je vais avec Tamra», répondit Kirschenheiter. «Les gens disent ce qu’ils veulent mais, mec, elle a eu une bonne course et elle a été très divertissante pendant très longtemps. Et elle avait l’air incroyable en le faisant tout le temps, tu sais? Donc, je vais définitivement avec Tamra.

Tamra Judge rivalise avec Shannon Beador

Après que le juge ait confirmé qu’elle quittait la série, elle a eu des retombées avec Shannon Beador qui a été choisie pour jouer dans la nouvelle saison. En avance sur le RHOC Première de la saison 15, Beador a finalement expliqué pourquoi elle n’était plus amie avec Judge et sa réponse était extrêmement dure Tai.

«Je n’ai vraiment plus aucune raison d’être avec eux», a déclaré Beador à Entertainment Tonight dans une interview. «Nous vivons à 45 minutes l’un de l’autre, donc ce n’est pas comme si nous étions dans les mêmes cercles sociaux ou quelque chose du genre. Je ne sais pas quand je les croiserai un jour.

Beador et Judge, ainsi que Vicki Gunvalson, ont été appelés les «Tres Amigas» en raison de leur lien fort. Cette connexion s’est rapidement rompue lorsque Beador était le seul membre survivant du trio. Quand le juge a vu l’interview de Beador, elle n’a pas pu s’empêcher de applaudir.

«D’après mon expérience, les amis fidèles ne vous disent pas constamment« JE SUIS UN AMI FIDÈLE », s’ils le font…. ils sont pleins d’auto-illusion », a écrit Judge dans un post Instagram. « Tourner le dos à un ami parce qu’il habite à 45 minutes et ne fait plus la fête dans votre cercle, ce n’est pas une sorte d’ami dans mon livre. »

Le juge a depuis laissé entendre qu’elle pourrait revenir pour RHOC Saison 16, mais ce n’est que spéculation pour le moment. Pour les fans, il serait intéressant de voir quel type de réaction Beador a si elle et Judge sont capables de se confronter devant les caméras.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé les mercredis soirs à 21 h HE sur Bravo.