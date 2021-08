Gina Carano tourne son premier film depuis que Disney l’a renvoyée, alors de quoi s’agit-il vraiment ?

Des détails ont été révélés sur le prochain projet de Gina Carano après son éviction controversée de Le Mandalorien. En tant que fans de la Guerres des étoiles la série saura, Gina Carano a joué la chasseuse de primes Cara Dune dans les deux premières saisons de la série sur Disney +. Après avoir été publiquement licenciée de la série, elle s’est rapidement associée à Ben Shapiro de The Daily Wire pour développer un film mystère, bien que ce ne soit que maintenant que nous ayons appris quoi que ce soit sur l’intrigue.

Par date limite, Carano devrait jouer dans un thriller d’action sans titre dans le rôle principal d’une femme traumatisée désireuse de se venger. Écrit par Eric Red (L’atteleur, Près de l’obscurité), l’histoire suit « une femme volontaire qui survit à une tentative d’un tueur en série-camionneur Articulation Blanche. Hantée par sa rencontre et l’incapacité des flics à attraper son bourreau, elle s’associe à un camionneur pour mettre fin au règne de terreur du tueur. «

Le film sans titre serait dans la veine de titres comme Duel, Panne, et Le vrai courage. En plus de jouer le rôle principal, Carano servira également de producteur sur le projet. Dallas Sonnier (Tomahawk en os) et Amanda Presmyk (Traîné à travers le béton) de Bonfire Legend avec l’ancien rédacteur en chef de Fangoria Tony Timpone. Images de tension (The Hurt Locker) s’occupera des ventes internationales.

C’est le même projet que Carano et Shapiro ont discuté juste après son Mandalorien cuisson. Pour l’instant, aucun réalisateur n’a encore été attaché, mais les cinéastes seraient en négociations avec David Guglielmo (La porte pâle) la gestion de la coulée. Le Daily Wire sortira le film exclusivement aux États-Unis pour ses abonnés tout en le rendant disponible dans le monde entier.

« Je suis complètement excité de créer ce thriller avec The Daily Wire et Bonfire Legend. Je sens que je suis exactement là où je veux et que je dois être à ce moment de ma vie; j’ai l’impression d’avoir des ailes », a déclaré Carano à Deadline .

Plus tôt cette année, Lucasfilm a annoncé que Carano n’apparaîtrait plus à l’avenir Guerres des étoiles projets à la suite d’une série de publications controversées sur les réseaux sociaux faites par l’actrice. À l’époque, la société avait publié une déclaration selon laquelle les « publications sur les réseaux sociaux de Carano dénigrant les gens en fonction de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables ». Pour aggraver les choses, elle a été abandonnée par United Talent Agency le même jour.

Il ne s’est écoulé que 24 heures avant que Carano n’annonce son prochain projet. Le Daily Wire a annoncé que Carano produirait et jouerait dans un film qui sortirait exclusivement pour les abonnés du site Web conservateur, mais aucun détail supplémentaire n’a été publié. Dans une déclaration enflammée, Carano a condamné son licenciement et décrit son nouveau film comme un moyen de lutter contre la culture de l’annulation.

« Le Daily Wire m’aide à réaliser l’un de mes rêves – développer et produire mon propre film -« , a-t-elle déclaré. « J’ai crié et ma prière a été exaucée. J’envoie un message d’espoir direct à tous ceux qui vivent dans la peur de l’annulation par la foule totalitaire. Je viens juste de commencer à utiliser ma voix qui est maintenant plus libre que jamais, et j’espère cela inspire les autres à faire de même. Ils ne peuvent pas nous annuler si nous ne les laissons pas faire.

On ne sait pas quand le nouveau thriller de Carano commencera à tourner. Le mot est que l’équipe vise une sortie au début de 2022. Cette nouvelle nous vient de Deadline.