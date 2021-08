Gina Carano parle de son premier projet après « The Mandalorian »

Guerlain The EyeBrow Pencil - crayon à sourcils - 01 LIGHT

The Eyebrow Pencil Densifying & Shaping Définissez vos sourcils 1. Le premier crayon à sourcils Guerlain enrichi en céramide, pour des sourcils uniformes et plus volumineux, immédiatement visibles après application. 2. Une texture gel-poudre unique, facile à utiliser et à mélanger. 3. Un crayon à deux extrémités: une pointe coulissante précise et angulaire qui n'a pas besoin d'être affûtée, pour dessiner et remplir la ligne de vos sourcils, et un pinceau pour mélanger. Conseils d'utilisation: La routine sourcils Guerlain : Brossez le sourcil vers le haut avec la brosse à sourcils. Puis peignez-les pour obtenir une ligne propre. Pour des sourcils parfaitement définis, pleins et denses. Pour tous les types de peau.