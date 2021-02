Gina Carano ne fait plus partie de Star Wars suite à des publications controversées sur les réseaux sociaux

Gina Carano ne reviendra pas dans une galaxie lointaine, très lointaine comme Cara Dune. La star de The Mandalorian n’est plus à l’emploi de Lucasfilm, a confirmé la société. La nouvelle fait suite à la récente activité controversée de Carano sur les réseaux sociaux, qui a incité le hashtag #FireGinaCarano à la tendance sur Twitter.

Lucasfilm a publié une déclaration disant que Gina Carano ne sera pas ramenée à l’avenir Guerres des étoiles projets. La déclaration note que Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm, ce qui suggère que son contrat ne s’est peut-être pas prolongé au-delà The Mandalorian saison 2. En tout état de cause, son personnage Cara Dune, semble-t-il, ne reviendra pas. À tout le moins, pas avec Carano dans le rôle. Un porte-parole de Lucasfilm a déclaré ce qui suit.

« Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir. Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables. »

L’actrice avait été critiquée pour une grande partie de son activité sur les réseaux sociaux dans le passé. Plus précisément, pour ses opinions politiques de droite. Cependant, un article récent a été partagé, puis supprimé, ce qui a provoqué un déluge de réactions sur les réseaux sociaux. Carano a partagé une publication d’un autre compte Instagram qui se lit comme suit.

« Les Juifs ont été battus dans les rues, non par des soldats nazis mais par leurs voisins … même par des enfants. Parce que l’histoire est éditée, la plupart des gens ne se rendent pas compte aujourd’hui que pour en arriver au point où les soldats nazis pourraient facilement rassembler des milliers de Juifs, le gouvernement a d’abord obligé leurs propres voisins à les haïr simplement parce qu’ils étaient juifs. En quoi est-ce différent de haïr quelqu’un pour ses opinions politiques. «

Aux côtés de Mando et Baby Yoda, Cara Dune avait été une partie importante des deux premières saisons de The Mandalorian. Il semblait probable que le personnage reviendrait non seulement pour la saison 3, mais dans le prochain spin-off Rangers de la nouvelle république ainsi que. Si tel était le plan, Lucasfilm devra faire quelques ajustements dans les coulisses. Le livre de Boba Fett est actuellement en production. On ne savait auparavant pas si Gina Carano devait jouer dans la série, mais cela peut maintenant être mis au repos.

Disney et Lucasfilm préparent actuellement un certain nombre de spin-offs au sein de la franchise pour Disney +. Le studio a été encouragé à élargir la portée de Guerres des étoiles sur le petit écran en grande partie grâce au succès de The Mandalorian. Les autres projets à venir comprennent Obi Wan Kenobi, Andor, Ahsoka et L’acolyte. Plusieurs des spectacles auront lieu dans la même chronologie que The Mandalorian et ils mèneront à une série d’événements sur toute la ligne.

Avant de se rendre à Hollywood, Gina Carano a fait ses débuts en tant que combattante de MMA. Certains de ses autres crédits notables comprennent Dead Pool, Fast & Furious 6 et Détraqué. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle a déjà été rapportée par iO9.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars