Gina Carano licenciée par Lucasfilm pour avoir comparé les républicains aux juifs de l’ère nazie

L’athlète MMA devenu acteur et star sur The Mandalorian a mis en ligne une image sur son histoire Instagram qui comparait le traitement que les républicains subissent actuellement en Amérique du Nord à la façon dont les juifs étaient traités dans l’Allemagne nazie.

Dans le post, elle a écrit: «Les Juifs ont été battus dans les rues, non par des soldats nazis mais par leurs voisins … même par des enfants.

Elle a également posté une photo d’une personne portant plusieurs masques faciaux et s’est moqué d’eux en écrivant « Pendant ce temps: en Californie ».

La nouvelle des téléchargements a fait que le hashtag #FireGinaCarano est devenu viral sur Twitter et il semble que son employeur l’ait exclue de tout projet futur.

Une déclaration a été faite par Lucasfilm via Variety et a déclaré: « » Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir.