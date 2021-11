Gina Carano incarnera l’agent des services secrets dans Hunter Biden Biopic My Son Hunter

Se faire virer de Le Mandalorien n’a pas exactement mis Gina Carano au chômage. Après avoir récemment travaillé sur un western avec pour projet de tourner un thriller début 2022, Carano vient d’être casté dans mon fils chasseur, un biopic non autorisé du fils de Joe Biden, Hunter Biden. L’actrice a annoncé son implication dans une vidéo publiée sur YouTube, que vous pouvez consulter ci-dessous.

mon fils chasseur est réalisé par Robert Davi avec Phelim McAleer et Ann McElhinney à la production. Il suit le fils du président américain, plongeant dans son mode de vie prétendument scandaleux, et est réalisé sans la participation de la famille Biden. Carano joue un agent des services secrets fatigué du monde dans le film, rejoignant les membres de la distribution précédemment annoncés Laurence Fox (Lewis) en tant que Hunter Biden et John James (Dynastie) comme Joe Biden.

« L’histoire, le casting, l’équipe, les gens, c’est ce qui rend l’art génial et c’est ce que nous faisons », a déclaré Carano à propos de son casting, selon Deadline. «Je suis ravi de travailler avec des acteurs incroyables, un réalisateur visionnaire et de nouveaux amis en tant que producteurs. Le scénario a été instantanément intrigant et extrêmement hilarant pour moi, surtout après avoir été récemment exposé au domaine politique en 2020. »

Elle a ajouté: « Robert Davi est quelqu’un qui m’a contacté dès que j’ai été » annulé « en février 2021. J’ai signé pour lui et l’un de mes humains préférés Laurence Fox. Ils ont toujours été des acteurs que j’adore regarder et maintenant ils sont tous les deux devenus mes amis et mes mentors. La cerise sur le gâteau, c’était de rencontrer John James, un humain charismatique et adorable, follement drôle. C’est un tel plaisir d’être à l’avant-garde de la narration révolutionnaire.

Le réalisateur Robert Davi a également déclaré : « Quand nous pensons à la femme moderne, nous nous tournons vers des femmes intelligentes, féminines, fortes, nourrissantes et vulnérables et qui ont le sens de l’humour. J’ai eu la chance de connaître des femmes qui ont servi notre nation… Je voulais une actrice que le public croirait capable de protéger une figure aussi emblématique que Joe Biden.

Gina Carano, une ancienne combattante professionnelle de MMA, est peut-être mieux connue pour son rôle de Cara Dune dans le Guerres des étoiles séries Le Mandalorien. Après avoir joué le personnage pendant deux saisons, Lucasfilm a ouvert la porte à Carano après avoir publié des mèmes controversés en ligne, ce qui a donné lieu à une campagne sur les réseaux sociaux pour #FireGinaCarano. De nombreux fans ont signé une pétition pour que Disney la ramène dans la série et son ancienne co-star Giancarlo Esposito l’a récemment nommée comme sa personne préférée avec qui travailler. Le Mandalorien.

Il est très peu probable que Carano revienne au Guerres des étoiles l’univers de sitôt, mais elle apparaîtra dans plusieurs autres projets à l’avenir. Après elle Mando tir, elle s’est rapidement associée à Ben Shapiro pour développer plusieurs films pour The Daily Wire. Elle jouera et produira le thriller routier jointure blanche avec le film western Terreur dans la prairie. News du dernier casting de Carano en mon fils chasseur nous vient de Deadline.





