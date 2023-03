Gina Carano défend Katy O’Brian du mandalorien contre les fans toxiques

Alors que Gina Carano n’était manifestement pas satisfaite de la façon dont sa sortie de Le Mandalorien a été manipulé en 2021, elle ne défend pas les gens qui critiquent les acteurs qui sont restés une partie du populaire Guerres des étoiles série pour la nouvelle saison. Le personnage de Cara Dune de Carano, qui figurait en bonne place dans les deux premières saisons de la série, et cela a laissé un peu de vide avant la saison 3. Cela a peut-être contribué à augmenter le temps d’écran pour d’autres personnages, tels que Katy O’Brian, qui a rejoint la série comme Elia Kane dans la deuxième saison. Bien qu’essentiellement un personnage de fond dans la saison 2, la troisième saison a mis Elia sous les projecteurs avec un rôle plus important.

Sur les réseaux sociaux, l’un des critiques de Carano a partagé une image d’O’Brian pour célébrer comment la série « a chassé un transphobe musclé de la série, puis a fait venir une lesbienne musclée ». Le message a suscité beaucoup de controverses et certaines personnes ont riposté en insultant O’Brian. C’est devenu si moche que Carano elle-même s’est sentie obligée de peser, partageant le message sur Twitter ainsi qu’une déclaration condamnant toute toxicité contre le « chéri » qu’elle sait être O’Brian.

« J’ai été taguée dans ce groupe, donc je voulais dire une chose… s’il vous plaît, ne faites pas de commentaires haineux envers l’actrice sur cette photo », a déclaré Carano dans son tweet. « Je l’ai rencontrée dans la saison 2 de Mando Je crois et elle était amoureuse. Ne lui envoyez rien d’autre que de l’amour. La personne qui a posté ceci est triste et a obtenu l’attention laide qu’elle désirait… mais ce n’est pas la faute de cette actrice. »

Carano a poursuivi: « Cela me fait mal au cœur de penser que quelqu’un est si excité par un travail qu’il rencontre une haine injuste à cause d’un drame ridicule, de rumeurs et d’hérésie. J’ai vécu cela et c’est cruel, je ne veux pas que quelqu’un d’autre se sente Déplacez-vous prudemment ici.





Gina Carano est reconnaissante pour le soutien des fans

Avec Le Mandalorien De retour, Carano a reçu beaucoup de soutien de ses fans en ligne, car il y en avait beaucoup qui manquaient à Cara Dune dans les nouveaux épisodes. Bien que Carano ne veuille pas de vitriol dirigé contre ses anciennes co-stars, elle a précédemment expliqué à quel point elle était reconnaissante envers ceux qui la soutenaient de manière positive depuis le Guerres des étoiles la série a fait son retour sur Disney+ sans elle. Carano a également suggéré qu’elle aimait toujours Cara, malgré sa sortie controversée de la série.

« Merci à tous pour le soutien que vous m’avez montré non seulement au cours des derniers jours, mais au cours des dernières années et certains d’entre vous encore plus longtemps depuis mes débuts en MMA », a-t-elle déclaré dans un tweet précédent. « Vous ne saurez jamais à quel point ce soutien compte et fait une différence. Ce fut un honneur de jouer Cara Dune, elle aura toujours une place spéciale dans mon cœur. ‘Jusqu’à ce que nos chemins se croisent.' »

Vous pouvez diffuser Le Mandalorien sur Disney+.