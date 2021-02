Gina Carano annonce un projet de film pour le Daily Wire de Ben Shapiro

Juste un jour après son licenciement très médiatisé de The Mandalorian, Gina Carano a annoncé son prochain grand projet. À la suite de publications controversées sur Instagram et de la campagne de médias sociaux #FireGinaCarano qui a suivi, Lucasfilm a annoncé jeudi que leur relation de travail avec Carano sur le Guerres des étoiles La série Disney + était terminée. S’adressant à Deadline moins de 24 heures plus tard, Carano a révélé qu’elle lançait un nouveau projet de film avec le site Web conservateur. The Daily Wire. Carano explique ce qui suit

« The Daily Wire contribue à faire de l’un de mes rêves – développer et produire mon propre film – une réalité. J’ai crié et ma prière a été exaucée. J’envoie un message direct d’espoir à tous ceux qui vivent dans la peur d’être annulés par la foule totalitaire. Je viens tout juste de commencer à utiliser ma voix, qui est maintenant plus libre que jamais, et j’espère que cela inspirera les autres à faire de même. Ils ne peuvent pas nous annuler si nous ne les laissons pas faire. «

La date limite rapporte que Gina Carano développera, produira et jouera dans le film sans titre, qui sortira exclusivement pour The Daily Wire membres. Il sera réalisé dans le cadre du partenariat du site avec Dallas Sonnier Os Tomahawk sous sa bannière Bonfire Legend. Les détails sur l’intrigue ou le personnage de Gina n’ont pas été divulgués.

«Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de travailler avec Gina Carano, un talent incroyable abandonné par Disney et Lucasfilm pour avoir offensé la gauche autoritaire d’Hollywood. C’est ce que Daily Wire existe pour faire: fournir une alternative non seulement aux consommateurs, mais aux créateurs qui refuser de s’incliner devant la foule « , a déclaré Ben Shapiro, qui a cofondé The Daily Wire avec le cinéaste Jeremy Boreing.

Il a ajouté: « Nous sommes impatients d’apporter le talent de Gina aux Américains qui l’aiment, et nous sommes tout aussi impatients de montrer à Hollywood que s’ils veulent continuer à annuler ceux qui pensent différemment, ils nous aideront simplement à construire le Xwing. pour abattre leur étoile de la mort. «

En plus d’autres publications controversées sur les réseaux sociaux dans le passé, Carano a été critiquée cette semaine lorsqu’elle a partagé un article comparant le traitement des conservateurs américains aux Juifs dans l’Allemagne nazie. Le message a été supprimé, mais pas avant d’avoir déclenché une nouvelle vague de réaction contre l’actrice. Apparemment, Lucasfilm avait déjà annulé ses projets de développement d’une retombée de Cara Dune à Disney + pour Carano, mais la controverse de cette semaine signifiait qu’elle n’apparaîtra pas dans les saisons futures de The Mandalorian ainsi que.

« Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir », a déclaré Lucasfilm dans un communiqué. « Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens sur la base de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables. »

C’était juste le mois dernier quand Ben Shapiro a annoncé que The Daily Wire lançait un studio de cinéma et de télévision qui ne ferait pas la promotion des «causes de gauche». Le premier titre de la marque, Exécuter Hide Fight, créé sur la plateforme le 14 janvier. Réalisé par Kyle Rankin, le film met en vedette Thomas Jane et Radha Mitchell et suit un lycée assiégé par un groupe de tireurs d’école. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Gina Carano Daily Wire Movie