Gina Carano annonce son premier rôle au cinéma depuis son renvoi de The Mandalorian

Plus tôt cette année, Gina Carano a été licenciée de son rôle dans Le Mandalorien, mais il semble maintenant qu’elle ait officiellement trouvé son prochain projet de film. De nouveaux rapports ont indiqué que Carano jouera et produira un nouveau thriller de vengeance basé sur le roman Articulation Blanche par Eric Rouge. L’auteur écrira le scénario et a déjà eu plusieurs succès avec L’atteleur et Près de l’obscurité entre autres. L’histoire, qui semble suivre un thème similaire à celui de nombreux films, raconte l’histoire d’une femme qui survit à une tentative de meurtre par le chauffeur de camion tueur en série « White Knuckle ». Incapable de passer à autre chose, elle se charge de traquer le tueur et de mettre fin à ses voies meurtrières une fois pour toutes.

Le film serait en développement depuis plusieurs mois, mais n’entre en discussion avec un réalisateur que maintenant malgré sa sortie prévue au premier trimestre 2022. « Je suis complètement excité de créer ce thriller avec The Daily Wire et Bonfire Légende », a déclaré Gina Carano dans un communiqué. « Je sens que je suis exactement là où je veux et j’ai besoin d’être à ce moment de ma vie, j’ai l’impression d’avoir des ailes. »

La nouvelle de son nouveau projet est le premier long métrage de la star depuis qu’elle s’est vu retirer le rôle de Cara Dune à la suite d’une série de publications sur son compte de médias sociaux qui ont été jugées trop inappropriées pour qu’elle continue à travailler sur le Guerres des étoiles séries dérivées, Le Mandalorien. Cela a également mis fin prématurément aux plans supposés de son personnage pour obtenir sa propre série dérivée de la série. Son limogeage est intervenu à la suite d’une campagne virale utilisant le hashtag de #FireGinaCarano, après que l’actrice ait publié un certain nombre de messages contenant des opinions de nature transphobe, comparant le climat politique actuel à l’Allemagne nazie et déniant la pandémie de COVID-19 et sa menace valable.

LucasFilm n’a pas tardé à publier une déclaration après l’incident qui disait : « Gina Carano n’est pas actuellement employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir. Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens sur la base de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables. »

En plus de la rumeur du spin-off, on pensait que le personnage de Carano aurait pu être au centre de leur série Rangers of The Republic, qui a été annoncée l’année dernière lors de la journée des investisseurs de Disney, mais encore une fois sans aucune nouvelle de distribution, il est quelque chose qui pourrait facilement être changé sans que personne ne sache d’une manière ou d’une autre quels auraient été les plans pour l’implication de la star.

Carano est l’une des nombreuses stars à avoir été impliquée dans des scandales sur les réseaux sociaux, et il est à peu près certain qu’elle ne sera pas la dernière. James Gunn a été licencié de ses fonctions de directeur le gardiens de la Galaxie en raison de certains commentaires sur les réseaux sociaux, mais dans ce cas, Disney a fait demi-tour et l’a embauché, mais pas avant de faire défection à DC et de faire La brigade suicide. Il semble que pour Carano cependant, il n’y a aucun moyen de revenir à la Univers Star Wars, mais elle semble avoir trouvé une autre voie à suivre.