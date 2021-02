Gina Carano, acteur évincé de «  The Mandalorian  », pour faire un film avec The Daily Wire

L’acteur de « The Mandalorian » Gina Carano, qui a suscité de vives critiques pour ses publications sur les réseaux sociaux, a déclaré vendredi qu’elle s’associerait au média conservateur The Daily Wire sur un nouveau projet de film.

L’annonce est intervenue deux jours après que Lucasfilm, la société détenue par Disney derrière la série dérivée « Star Wars », a déclaré qu’elle n’employait plus Carano, qui a récemment comparé « haïr quelqu’un pour ses opinions politiques » à la persécution des Juifs pendant l’Holocauste en une publication Instagram.

«Le Daily Wire aide à réaliser l’un de mes rêves – développer et produire mon propre film. J’ai crié et ma prière a été exaucée», a déclaré Carano dans un communiqué au Daily Wire, cofondé par le le commentateur politique de droite Ben Shapiro.

«J’envoie un message d’espoir direct à tous ceux qui vivent dans la peur d’être annulés par la foule totalitaire. Je viens tout juste de commencer à utiliser ma voix, qui est maintenant plus libre que jamais, et j’espère que cela inspirera les autres à faire de même. Ils ne peut pas nous annuler si nous ne les laissons pas faire », a-t-elle ajouté.

Le message de Carano sur la persécution, qui partageait une image d’un autre compte Instagram, n’apparaissait plus sur son profil vendredi. Mais des captures d’écran de l’article ont largement circulé sur les réseaux sociaux cette semaine, alimentant le hashtag #FireGinaCarano.

L’acteur a également provoqué des réactions négatives pour les publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle ridiculisé portant des masques pendant la pandémie de coronavirus et a approuvé des allégations sans fondement de fraude électorale à l’élection présidentielle de 2020.

À l’automne, Carano a ajouté la phrase «bip / bop / boop» à sa bio Twitter, que de nombreux critiques ont interprétée comme une insulte contre les utilisateurs qui déclarent leurs pronoms de genre préférés.

Plus tard, elle a semblé nier cette accusation, dire dans un tweet que la phrase n’avait «rien à voir avec le fait de se moquer des personnes trans» et se concentrait sur «la révélation de la mentalité d’intimidation de la foule qui a pris le dessus sur les voix de nombreuses causes authentiques».

Shapiro, pour sa part, a également suscité des critiques pour ses commentaires sur les personnes transgenres. Dans une interview en 2016, il a déclaré en partie que «le transgenre est un trouble mental». Il a défendu les publications de Carano sur les réseaux sociaux, affirmant que son éviction apparente de Lucasfilm était un exemple de «culture d’annulation».

Lucasfilm a condamné ses publications mercredi, déclarant: « Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir. Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables. «

Carano, 38 ans, est apparu sur les deux premières saisons de « The Mandalorian » en tant que Cara Dune, un ancien soldat rebelle qui était devenu un marshall pour la Nouvelle République dans la série.

Le Daily Wire n’a pas annoncé de détails sur son projet de film avec elle, mais l’article du point de vente sur l’accord indiquait qu’elle produirait et jouerait dans le projet.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.