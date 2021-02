Gina Carano a découvert qu’elle avait été renvoyée du Mandalorian sur les réseaux sociaux avec le reste d’entre nous

Gina Carano n’a pas reçu son slip rose avant d’avoir appris son licenciement The Mandalorian est devenue publique, comme l’ancienne actrice de Cara Dune l’a découvert sur les réseaux sociaux en même temps que le reste d’entre nous. La semaine dernière, Gina Carano a été critiqué pour avoir partagé un article sur Instagram qui, selon les critiques, comparait le traitement des conservateurs américains à la persécution des Juifs pendant l’Holocauste. Lucasfilm a officiellement démarré Carano depuis The Mandalorian peu de temps après, citant les publications de Carano sur les réseaux sociaux comme « odieuses » et annonçant qu’elle n’était plus employée par l’entreprise.

Certains diraient que le licenciement de Gina Carano était long, car ce n’était pas la première fois qu’elle suscitait une controverse sur les réseaux sociaux. En 2020, Carano a été fortement critiqué pour divers articles en ligne, déclenchant la campagne sur les réseaux sociaux #FireGinaCarano. À un moment donné, elle a été accusée de transphobie pour se moquer des pronoms de genre sur sa biographie Twitter. Dans une nouvelle interview avec Bari Weiss, Carano a parlé du contrecoup et des excuses qu’elle avait postées à l’époque.

« Plus tôt l’année dernière, avant la sortie de The Mandalorian, ils voulaient que j’utilise leur libellé exact pour s’excuser de l’utilisation des pronoms. J’ai refusé et j’ai proposé une déclaration dans mes propres mots. J’ai clairement indiqué que je ne voulais rien avoir à faire avec la moquerie de la communauté transgenre , et attirait juste l’attention sur l’abus de la foule en forçant les gens à mettre des pronoms dans leur biographie. «

Au milieu de la controverse, Carano a tweeté que The Mandalorian la co-star Pedro Pascal l’avait aidée à «comprendre» pourquoi les gens mettaient les pronoms préférés dans leur bios Twitter. Quoi qu’il en soit, Lucasfilm a retiré Carano de toute la presse et de la promotion pour la saison 2 de The Mandaloriancependant, pour autant qu’elle sache, elle était toujours employée. Comme Carano le détaille dans sa nouvelle interview, elle n’avait pas entendu parler de Lucasfilm depuis la controverse de l’année dernière, et la nouvelle de son licenciement ce mois-ci a été une surprise.

«C’était déchirant, mais je ne voulais pas enlever le travail acharné de tous ceux qui ont travaillé sur le projet, alors j’ai dit ok. C’était la dernière fois que j’ai été contacté au sujet de tout type de déclaration publique ou d’excuses de Lucasfilm. J’ai appris sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, que j’avais été renvoyé. «

Nombreux sont ceux qui disent que le licenciement de Gina Carano est bien mérité, mais elle n’est certainement pas sans le soutien des fans. Une pétition sur Change.org a récemment été lancée appelant Disney et Lucasfilm à ramener Carano à The Mandalorian. La pétition semble très peu susceptible d’atteindre son objectif, mais au moment d’écrire ces lignes, environ 43 000 noms ont déjà été ajoutés à la liste. Il reste à voir combien de ces fans suivront Carano dans son prochain projet qui est déjà en préparation.

Peu de temps après avoir été lancée par Lucasfilm, Carano a annoncé qu’elle développerait, produirait et jouerait dans un film pour le site Web conservateur de Ben Shapiro, The Daily Wire. Aucun détail sur l’histoire ou tout autre aspect du projet n’a encore été révélé. Saison 3 de The Mandalorian est également en préparation, mais ne comptez pas voir Cara Dune revenir, du moins pas avec Carano dans le rôle. Cette nouvelle nous vient de Common Sense avec Bari Weiss.

