Gimp : rendez l’arrière-plan transparent et supprimez-le – c’est comme ça que ça marche

Vous pouvez facilement supprimer l’arrière-plan d’une image dans Gimp ou la rendre transparente. Ce guide vous montrera quoi faire en quelques étapes seulement.

Si vous libérez un motif de son arrière-plan, c’est-à-dire rendez l’arrière-plan transparent ou le supprimez, cela s’appelle « libérer » dans l’édition d’images. C’est rapide et facile avec un arrière-plan solide. Cependant, plus il y a de détails dans votre sujet et votre arrière-plan, plus le travail devient fastidieux. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous montrer comment procéder dans les deux cas.

Mise en garde! Il est préférable d’enregistrer les arrière-plans transparents au format PNG. Si vous enregistrez votre image au format JPEG, la transparence du motif disparaît à nouveau car le format ne prend pas en charge les canaux alpha.

Gimp : Rendre et supprimer l’arrière-plan uni transparent

Ouvrez l’image dans Gimp dont vous souhaitez supprimer l’arrière-plan. Allez dans « Calque » > « Transparence » > « Ajouter un canal Alpha » dans la barre de menu. Sélectionnez maintenant l’outil « Sélectionner par couleur » dans la barre de menu sous « Outils » > « Outils de sélection ». Cliquez sur le fond avec l’outil pour le mettre en surbrillance. Vous pouvez maintenant supprimer l’arrière-plan en cliquant sur la touche « Suppr ». Vous devriez maintenant voir un motif en damier au lieu de l’arrière-plan. Il s’agit de l’espace réservé pour l’arrière-plan transparent. Exportez votre image au format PNG pour enregistrer l’arrière-plan transparent.

Gimp : Rendre et supprimer un arrière-plan multicolore transparent

Ouvrez l’image dans Gimp dont vous souhaitez supprimer l’arrière-plan. Allez ensuite dans « Calque > Transparence > Ajouter un canal Alpha » dans la barre de menu. Sélectionnez maintenant l’outil « Sélection libre » dans la barre de menu sous « Outils > Outils de sélection ». Avec cet outil, vous devez maintenant découper manuellement le motif souhaité. Pour ce faire, le mieux est de zoomer sur l’image afin de voir le contour de l’objet à découper et de vous déplacer le long de celui-ci avec l’outil de sélection. Plus vous travaillez minutieusement ici, plus le motif coupé sera beau à la fin. Lorsque vous avez terminé la découpe, déplacez le pointeur de votre souris vers la barre de menu et allez dans « Sélection » > « Inverser ». Vous pouvez maintenant utiliser la touche « Suppr » pour supprimer l’arrière-plan. Le motif en damier apparaît à la place de l’arrière-plan. Exportez maintenant votre image au format PNG pour enregistrer l’arrière-plan transparent.

