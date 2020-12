«  Gilmore Girls  »: Lorelai Gilmore n’était jamais censée fréquenter Yale

Gilmore filles les fans savent peut-être que Lorelai Gilmore a ruiné les plans de ses parents pour elle en tombant enceinte à 16 ans. . Les fans ont longtemps supposé que Lorelai était censée assister à Yale, tout comme son père, mais ce n’était jamais le plan en premier lieu.

Lorelai Gilmore a déçu ses parents en omettant de suivre le plan Gilmore

La déception de Richard et Emily Gilmore à Lorelai était palpable. Pendant sept saisons, les fans de Gilmore filles se tortilla alors que la grosse erreur de Lorelai était évoquée à plusieurs reprises. Sur la base de tout ce que les Gilmore ont dit sur la situation, Richard et Emily ont soigneusement exposé la vie de Lorelai pour elle avant qu’elle ne tombe enceinte de Rory.

Bien que la famille parle souvent de ce qui aurait pu être, elle mentionne rarement le plan en détail. Au cours de la diffusion originale de l’émission, les fans ont appris que Lorelai était l’élève la plus brillante de sa classe et qu’elle était polyvalente. Dans des flashbacks, les fans ont découvert qu’elle, comme sa fille, fréquentait une prestigieuse école préparatoire. Elle avait également un intérêt pour les voyages et avait la ferme intention d’aller à l’université.

Lorelai n’était jamais censée assister à Yale, cependant

Comme Richard était un ancien de Yale, les fans ont largement supposé que Richard et Emily avaient espéré que Lorelai irait à la prestigieuse école. Après tout, ils étaient hors d’eux-mêmes quand Rory a décidé de fréquenter Yale au lieu de Harvard ou Princeton. Ce n’était pas le plan, cependant.

Dans la saison 2 de l’émission, Lorelai a révélé qu’avant de tomber enceinte de Rory, la famille avait prévu qu’elle fréquente le Vassar College. Vassar, un collège de Poughkeepsie, NY, est très apprécié pour ses programmes d’arts libéraux. Lorelai a noté que Richard et Emily avaient toujours espéré qu’elle épouserait un «homme de Yale».

La vie de Rory était planifiée de la même manière et elle aussi a abandonné le plan

Lorelai n’était pas la seule à avoir planifié sa vie pour elle depuis qu’elle était enfant. Bien que Lorelai n’ait pas exactement poussé Rory de la même manière que ses parents l’ont poussée, elle a certainement alimenté une planification future obsessionnelle. Pendant le spectacle, il a été mentionné que Rory prévoyait d’assister à Harvard. La décision a été prise alors qu’elle était encore une petite fille. Essentiellement, la petite fille précoce avait choisi l’université de ses rêves avant même d’apprendre à tenir correctement un crayon.

Au fil des années, ce plan est devenu plus concret. Après tout, la raison pour laquelle Lorelai a de nouveau contacté ses parents était de donner à Rory une meilleure chance d’obtenir une lettre d’acceptation de l’Ivy League. Dans la saison 2, elle et Rory ont même trébuché sur la route à Harvard. Rory était à bord. Pourtant, elle a décidé de renoncer au plan soigneusement établi. Bien sûr, elle fréquentait toujours une école de l’Ivy League, mais sa décision de fréquenter Yale était un écart par rapport au plan.