«  Gilmore Girls  »: 4 signes que Lorelai Gilmore et Max Medina n’allaient jamais finir ensemble

Lorelai Gilmore (Lauren Graham) avait une poignée d’intérêts amoureux sur Gilmore filles avant de finir avec Luke Danes (Scott Patterson). Parmi eux se trouvait le professeur d’anglais de sa fille à Chilton, Max Medina (Scott Cohen).

Leur romance a commencé pendant les premiers épisodes de l’émission télévisée, tandis que les téléspectateurs attendaient le jour où Lorelai affronterait ses sentiments à propos de Luke. Bien avant que cela ne se produise dans la saison 4, lorsque Luke et Lorelai se sont embrassés, la mère de Rory Gilmore (Alexis Bledel) s’est fiancée à Max. Mais leur relation n’allait jamais durer.

Lorelai Gilmore oublie de donner à Max Medina la clé de sa maison

À l’approche de leur mariage, Lorelai et Max ont organisé leurs enterrements de vie de garçon et de jeune fille respectifs. Grâce à une histoire touchante sur le mariage de sa mère, Lorelai a réalisé que Max n’était pas le gars pour elle.

Le lendemain, elle et Max se sont disputés au sujet des clés. Plus précisément, le fait que Lorelai n’arrêtait pas d’oublier de lui donner une clé de rechange pour elle et la maison de Rory. Moins d’une semaine avant leur mariage, Max se demanda à haute voix si Lorelai le voulait réellement ou non.

Lorelai Gilmore ne voyait pas Max Medina comme une figure parentale

Après leur double rendez-vous avec Rory et son petit ami de l’époque, Dean Forester (Jared Padalecki), Max ne savait pas comment gérer les deux adolescents seuls ensemble. Il a immédiatement interrogé Lorelai sur son rôle dans la vie de sa fille.

Lorelai a dit de ne pas s’inquiéter parce que Rory a déjà grandi et que s’il s’agissait de discipliner, elle s’en chargerait. Max a pris cela comme n’ayant aucune autorité dans la maison Gilmore en tant que figure parentale de Rory.

Max Medina et Lorelai Gilmore n’ont pas discuté de leur lieu de résidence

Alors que la date du mariage de Max et Lorelai se rapprochait de plus en plus, Luke posa quelques questions à Lorelai. Lorelai a répondu «Je ne sais pas» à presque toutes les questions que Luke lui avait posées, lui faisant réaliser qu’elle et son fiancé n’avaient pas de choses importantes à comprendre. Par exemple, s’ils feraient ou non de Stars Hollow leur résidence permanente.

Lorelai a dit à Max quelque chose au sujet de la connaissance de l’emplacement du tiroir de coupons à sa mort – un clin d’œil au commentaire de Luke sur le fait que son père ne savait pas où sa mère décédée gardait les coupons – et qu’elle voulait découvrir des détails majeurs sur leur vie ensemble.

Lorelai Gilmore se sentait bizarre à propos de Max Medina dormant dans sa maison

Lorelai ne pouvait pas s’habituer à ce que Max fasse partie de sa vie. Par exemple, elle se sentait bizarre avec lui qui dormait dans son lit.

Elle ne pouvait pas dormir et se retrouva à déambuler dans la chambre de Rory. Lorelai a dit à Rory que la situation l’avait bizarre mais l’adolescente à moitié endormie ne voyait pas cela comme un signe qu’elle n’était pas prête à épouser Max.

Finalement, Lorelai n’a pas réussi le mariage et a fait un road trip à Harvard avec Rory.

