Gillian Jacobs comme femme invisible? Les fans sont toujours fixés sur Emily Blunt

Lorsque Disney a acheté la majeure partie de l’empire médiatique Fox, les fans de Marvel se sont réjouis parce que cela signifiait que de nombreuses propriétés Marvel bien-aimées rentraient chez elles.

Alors que la franchise X-Men est probablement la plus grande à rentrer à la maison, la franchise Fantastic Four est également revenue. Cela étant dit, Marvel est encore à plusieurs années d’introduire les X-Men et les Fantastic Four dans le MCU, mais cela n’a pas empêché les fans de faire des suggestions sur qui devrait jouer quoi.

Certains fans pensent que Gillian Jacobs, probablement mieux connue pour son rôle dans Communauté, serait un excellent choix pour Sue Storm, AKA, Invisible Woman.

Cependant, d’autres fans ne sont pas d’accord, et en fait, Jacobs elle-même peut vouloir un rôle entièrement différent dans le MCU.

Pourquoi Gillian Jacobs pourrait jouer Sue Storm

Comme les fans de Marvel sur Reddit l’ont discuté, Jacobs pourrait être une bonne option pour jouer à Sue Storm pour plusieurs raisons. Dès le départ, Communauté et le MCU ont en fait beaucoup en commun, en grande partie parce que les frères Russo ont travaillé sur les deux.

Ils ont réalisé des dizaines d’épisodes de Communauté avant de diriger pour le MCU, et dans le MCU, les frères Russo ont obtenu plusieurs Communauté membres de la distribution pour faire un camée.

De plus, en raison du succès de Communauté, de nombreux acteurs de l’émission sont devenus en demande à part entière. Il va donc de soi qu’avec l’attrait des frères Russo dans Marvel ainsi qu’avec les compétences d’actrice de Jacobs, elle pourrait décrocher un rôle majeur comme Sue Storm à l’avenir.

De plus, comme l’a dit un fan de Reddit, elle pourrait pimenter le rôle. Sue Storm est généralement décrite comme étant la responsable et ennuyeuse de la famille, alors Jacobs pourrait changer la situation et la jouer avec plus d’humour et de légèreté.

Cela dit, alors que de nombreux fans de Marvel voudraient voir Jacobs obtenir le rôle, d’autres fans de Marvel pensent qu’Emily Blunt serait le meilleur choix.

Pourquoi Emily Blunt pourrait jouer Sue Storm

Blunt est un autre casting de fans populaire pour Sue Storm, et la raison principale en est sa relation réelle avec John Krasinski. L’idée est que Krasinski aurait le rôle de Reed Richards, alias Mister Fantastic, tandis que Blunt aurait le rôle de Sue Storm, qui est l’épouse de Reed Richards.

Comme Blunt et Krasinski sont mariés dans la vraie vie, ils pourraient facilement canaliser leur vie personnelle dans leurs rôles. De plus, Blunt est également une actrice accomplie, elle est donc probablement aussi talentueuse que Jacobs à cet égard.

Comme l’a écrit un fan: «Certaines personnes pensent que Gillian Jacobs pourrait être une femme invisible, mais la plupart pensent que ce serait Emily Blunt en tant que femme invisible.» Cela étant dit, Jacobs elle-même ne veut peut-être même pas le rôle.

Qui Gillian Jacobs veut jouer dans le MCU

Gillian Jacobs | Emma McIntyre / WireImage

Comme les fans de Marvel sur Reddit en ont discuté, Jacobs, avec elle Communauté On a demandé à la co-star, Alison Brie, qui ils voudraient jouer dans le MCU. Brie était ouverte à jouer n’importe qui que Marvel voulait qu’elle joue, mais Jacobs a donné une réponse plus surprenante.

Jacobs était également ouverte à jouer n’importe qui, cependant, elle avait les yeux rivés sur Dakota North. Comme les fans l’ont discuté, Dakota North est un personnage assez obscur dans les bandes dessinées, et elle est principalement associée à Cloak and Dagger and the Defenders. Les fans de Marvel l’ont décrite comme étant une Jessica Jones plus faible, mais les autres fans de Marvel ne sont pas convaincus que Jacobs veut réellement jouer à Dakota North.

Les fans ont émis l’hypothèse que Jacobs avait intentionnellement mentionné un personnage obscur pour tromper Marvel. Un fan a même dit: “Peut-être qu’ils savent mieux que de mentionner un personnage spécifique qu’ils veulent jouer.” Quoi qu’il en soit, avec autant de personnages pouvant apparaître dans le MCU, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que Jacobs ne soit choisi pour l’un d’entre eux.