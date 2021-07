Gillian Anderson promet de ne plus jamais porter de soutien-gorge après le confinement

« Je veux dire, je suis devenu tellement paresseux et je ne porte plus de soutien-gorge. Je ne peux pas porter de soutien-gorge. Je ne peux pas, non, je ne peux pas. Je suis désolé.

Beaucoup de gens étaient d’accord, y compris un qui a commenté : « Si l’actrice Gillian Anderson, double gagnante d’un Golden Globe et d’un Emmy, ne dit plus de soutiens-gorge, qui sommes-nous en désaccord ? »

Un autre a écrit : « Je ne porte jamais de soutien-gorge et je reçois beaucoup de commentaires désagréables à ce sujet, donc savoir que Gillian Anderson ne porte plus de soutien-gorge est une information qui me plaît le plus ! »