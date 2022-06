Gillian Anderson ferait ses débuts dans Marvel dans la saga X-Men

merveille

Gillian Anderson est reconnue pour son rôle dans The X-Files et ses rôles dans The Crown et Sex Education, ce qui en fait un excellent ajout au MCU.

© GettyGillian Anderson

Gillian Anderson est un élément essentiel de la mythologie de la série iconique Les fichiers X où il a donné vie à l’agent spécial Dana Scully, sceptique quant aux phénomènes paranormaux qui, au fil de la série, rejoint les croyances de son partenaire, Fox Mulder, joué par David Duchovny, et ensemble ils se battent pour arrêter un terrible complot qui comprend des membres de le gouvernement américain et des êtres intelligents d’une autre planète.

Ce n’est pas le seul personnage reconnu de cette actrice talentueuse qui a aussi su briller dans La Couronne comme la Dame de fer, Margaret Thatcher, Premier ministre de Grande-Bretagne. On peut aussi mentionner dans ces lignes son rôle dans éducation sexuelleencore une super série Netflix où le thème de la sexualité pendant la période adolescente et ces relations importantes qui marquent la vie adulte des personnes sont abordés.

Les mutants arrivent-ils dans le MCU ?

Il est clair que le Univers cinématographique Marvel est en constante expansion et Kévin Feig veut le remplir de visages familiers qui se démarquent au sein des différents projets de la marque. Exemples? Salma Hayek et Harry Styles dans Éternels et Oscar Isaac dans Chevalier de la lune. Le MCU est la franchise qui domine actuellement l’industrie cinématographique hollywoodienne et de nombreuses célébrités souhaitent rejoindre cette tendance.

Dans ce sens, Robot effrayant géant a rapporté que l’actrice Les fichiers X est dans le viseur des dirigeants de Marvel pour un projet d’envergure. Dans ce cas, nous parlons des débuts des mutants dans le MCU, plus précisément de l’équipe connue sous le nom de X Men. qui jouerais-je Gillian Anderson si cette rumeur est vraie? L’actrice expérimentée donnerait vie à Moira MacTaggert.

Ce personnage est un généticien expert en mutants et un grand ami du chef de la X MenCharles Xavier. Elle possède un centre de recherche sur l’île de Muir en Écosse. Au fil du temps, il est révélé qu’elle est également une mutante avec la capacité de raviver et de maintenir sa conscience dès le moment de sa conception. Au cinéma, il avait déjà deux versions, une par Olivia-Williamset l’autre avec le plus reconnu rose byrne.

La Univers cinématographique Marvel a eu sa première approche des mutants lors des événements de Doctor Strange dans le multivers de la folie où est introduite l’équipe dite des Illuminati, composée entre autres du professeur Charles Xavier, incarné à cette occasion par Patrick Stuart comme il l’a fait dans la franchise X Men quand il appartenait à Renard.

