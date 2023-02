Gillian Anderson et Rufus Sewell joueront dans le film Netflix basé sur l’interview de Newsnight du prince Andrew

À la suite de l’entretien, Andrew s’est retiré de ses fonctions royales et a été déchu de ses patronages royaux et de ses titres militaires.

Gillian Anderson et Rufus Sewell joueront dans Netflix Scoopun long métrage basé sur la tristement célèbre interview du prince Andrew en 2019 avec Newsnight. Anderson incarnera Emily Maitlis, l’ancienne présentatrice de nouvelles de la BBC qui a interviewé le duc d’York en disgrâce. Sewell incarnera Andrew. Billie Piper et Keely Hawes ont également été choisis, avec Piper dans le rôle du producteur de télévision Sam McAlister, et Hawes dans celui d’Amanda Thirsk, l’ancienne secrétaire privée du royal.





La ligne de connexion officielle du film se lit comme suit: « La piste intérieure des femmes qui ont percé l’établissement du palais de Buckingham pour obtenir le scoop de la décennie qui a conduit à la chute catastrophique de la grâce du fils préféré de la reine. De la navigation dans les vetos du palais à la percée au cercle restreint du prince Andrew, aux négociations à enjeux élevés et à l’intensité des répétitions – à l’interview à couper le souffle elle-même.

Scoop est basé sur les mémoires de McAlister Scoops : Dans les coulisses des interviews les plus choquantes de la BBC. Dans un communiqué publié aujourd’hui, elle a déclaré :

« C’est au-delà de mes rêves les plus fous, surtout en tant qu’écrivain pour la première fois, de finir par travailler avec ce casting extraordinaire, Netflix, et les incroyables équipes de The Lighthouse et Voltage. Regarder Billie Piper, l’une de mes actrices préférées, jouer « moi » sera un moment de pincement pour moi et je suis vraiment ravi d’être impliqué dans ce film. »

Dans le livre, McAlister partage ce qui s’est passé dans les coulisses de l’interview. L’interview très critiquée a été diffusée en novembre 2019, des mois après la mort de Jeffrey Epstein. À l’écran, Maitlis a interrogé Andrew sur son affiliation avec le défunt délinquant sexuel. Les téléspectateurs ont été choqués par l’interview télévisée et ont estimé qu’Andrew montrait peu de sympathie pour les victimes d’Epstein ou de remords pour son lien avec le financier en disgrâce. À la suite de l’entretien, Andrew s’est retiré de ses fonctions royales et a été déchu de ses titres et patronages militaires.

L’amitié entre Epstein, le prince Andrew et Ghislaine Maxwell a été explorée dans plusieurs films. À la fin de l’année dernière, Peacock a publié Prince Andrew : banniet en 2020, Netflix a publié Jeffrey Epstein : Filthy Rich, une docu-série mettant en vedette Virginia Giuffrie, qui affirmait qu’Epstein l’avait forcée à avoir des relations sexuelles avec Andrew.





Casting et équipe de Scoop

Anderson est surtout connue pour ses rôles dans Les X-Files, La Chute, L’éducation sexuelle, et La Couronne. L’actrice lauréate d’un Emmy Award a récemment joué dans Scott Cooper’s Les yeux bleu pâle. Sewell a joué dans des films comme Hamlet, l’illusionniste, et Le pèreet est apparu dans des séries telles que L’homme au haut château et La Merveilleuse Mme Maisel.

Hawes est surtout connue pour ses rôles dans plusieurs productions littéraires de la BBC, notamment Notre ami commun et Épouses et filles. Piper, un ancien chanteur, est apparu sur Doctor Who, Journal d’une Call Girl, Penny Dreadful, et Collatéral, entre autres. Philip Martin, le réalisateur primé aux Emmy Awards derrière Principal suspect et plusieurs épisodes de La Couronneréalisera le film.

« Je suis ravi de réaliser ce film pour Netflix et – avec un casting extraordinaire – de porter à l’écran le récit révélateur de l’initié de Sam McAlister. Uptempo, immersif et cinématographique, je veux mettre le public à l’intérieur de la séquence à couper le souffle des événements qui ont conduit à l’entretien avec le prince Andrew – pour raconter une histoire sur une recherche de réponses, dans un monde de spéculations et de souvenirs variés. C’est un film sur le pouvoir, le privilège et les perspectives différentes et comment – que ce soit dans des palais étincelants ou hi- salles de rédaction technologiques – nous jugeons ce qui est vrai », a déclaré Martin.

Hilary Salmon et Radford Neville des Lighthouses et Sanjay Singhal de Voltage TV sont les producteurs. Le tournage du film commence à Londres ce mois-ci. Selon Variety, Maitlis travaillerait avec Blueprint Pictures sur une adaptation à l’écran de l’interview.