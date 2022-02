Giles de Gogglebox « a pris sa retraite à 21 ans » et gagne de l’argent grâce à son deuxième emploi

Giles et sa femme Mary sont devenus de véritables favoris des fans depuis qu’ils ont joué dans Boîte à lunettes.

La paire est arrivée sur nos écrans en 2015 et a conquis le cœur des téléspectateurs avec son humour sec et ses plaisanteries amusantes, se référant affectueusement à « Nutty ».

Ça me semble pas trop mal.

« Il y a autant de changements qu’avec un paysage. Je travaille toujours à l’huile car elles donnent plus de profondeur. La peinture finie doit offrir un aperçu du peintre ainsi que du sujet. »

Et c’est son amour de l’art qui a réuni le couple.

Ils se sont rencontrés lorsque Giles était étudiant au Wimbledon College of Art et que Mary recevait 4,50 € pour poser comme mannequin, où elle a refusé une offre de 25p supplémentaires par heure pour poser nue.

Plus de 30 ans plus tard, le couple est toujours très heureux en couple et ils disent que la série a contribué à améliorer leur mariage car elle leur a permis de se reconnecter.