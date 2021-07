Gigi Hadid remplace Chrissy Teigen dans Netflix’s Never Have I Ever After Cyber-Bully Scandal

Gigi Hadid est devenue la remplaçante de Chrissy Teigan sur Netflix Je n’ai jamais suite au départ de cette dernière le mois dernier au milieu de son scandale de cyberintimidation. L’épouse de John Legend s’est éloignée de son rôle de voix off invitée lors de la deuxième saison de l’émission en juin, alors qu’Internet était inondé d’histoires de cyberintimidation de la part de l’ancien mannequin et présentateur. Hadid est allée sur son Instagram pour publier les nouvelles de son implication dans les nouveaux épisodes, partageant une vidéo de la comédie dramatique dans laquelle elle pouvait être entendue en tant que voix off.

Dans la promo, Gigi Hadid est entendu raconter le personnage de Paxton Hall-Yoshida, le beau gosse du lycée joué par Darren Barnet, qui est vu dans la vidéo allongé sur un lit à regarder le plafond. On l’entend dire « Voici Paxton Hall-Yoshida. C’est un garçon de 16 ans de Sherman Oaks, en Californie. Et je suis mannequin, designer, activiste et ancienne de 16 ans de Californie, Gigi Hadid. » La vidéo passe ensuite à l’étourdissante de 26 ans portant un bikini et sur le podium.

Partageant la vidéo avec ses 68 millions d’abonnés, Hadid a commenté : « J’ai passé le MEILLEUR temps à raconter un nouvel épisode de @neverhaveiever – je te soutiens, Pax ! Découvrez la saison 2, MAINTENANT sur @netflix !!!! Big love to @mindykaling & toute l’équipe NHIE ! »

La deuxième saison de Je n’ai jamais mettant en vedette Gigi Hadid est maintenant sur Netflix et fait suite à la première saison, qui a débuté en avril 2020 avec l’icône du tennis John McEnroe faisant la narration tout en apparaissant comme lui-même. La série elle-même met en vedette Maitreyi Ramakrishnan et est en partie basée sur l’enfance de la co-créatrice Mindy Kaling qui a grandi à Boston. La série a été considérée comme un grand moment pour la représentation des Sud-Asiatiques à Hollywood et a reçu beaucoup d’attention et d’éloges pour avoir brisé les stéréotypes asiatiques.

Christine Teigen devait apparaître comme l’un des narrateurs invités de la série dès le début de la production de la saison deux, mais un porte-parole de Netflix a annoncé son départ le mois dernier, déclarant que « Chrissy Teigen avait décidé de se retirer d’un rôle de voix off invitée dans un épisode de la seconde à venir saison de Je n’ai jamais. » Le remplacement intervient la même semaine que Teigen a publié sur le fait qu’elle était « déprimée et perdue » depuis qu’elle s’était retirée de sa vie publique à la suite des multiples allégations de cyberintimidation qui remontent à des années.

Teigen, 35 ans, a partagé sa « vue du club d’annulation » sur son compte Instagram, la première fois qu’elle fait référence au scandale depuis qu’elle s’est excusée publiquement en juin pour ses actions. Le message commençait: « Je ne sais pas vraiment quoi dire ici… ça fait tellement bizarre de prétendre que rien ne s’est passé dans ce monde en ligne mais on se sent comme de la merde dans la vraie vie. Sortir est nul et ne se sent pas bien, être à la maison seul avec mon esprit fait courir ma tête déprimée. » Elle a terminé en disant: « Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez également été annulé, veuillez me faire savoir s’il y a une annulation de réunion de club car je pourrais utiliser un peu de temps hors de mon canapé! Merci et au revoir, je t’aime. »

Sujets : Netflix