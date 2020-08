Gigi Hadid et Zayn Malik publient une jolie photo de couple sur Instagram

01.08.2020 à 23h40

Après des semaines de silence radio, le couple de rêve Gigi Hadid et Zayn Malik a finalement posté une photo ensemble sur Instagram. Les futurs parents ont l’air plus amoureux que jamais.

Notre mannequin préférée Gigi Hadid (25 ans) est enfin de retour sur les réseaux sociaux. Après que l’ange “Victoria’s Secret” ait vécu pendant des mois loin du battage médiatique et n’a pas posté pendant des semaines, elle a laissé ses 55 millions de followers participer à sa vie passionnante en juillet dernier.

Dans une vidéo en direct sur Instagram, la future maman a même présenté son baby-ball, qui est maintenant tout sauf petit.

Gigi Hadid célèbre son bébé papa

La belle Américaine d’origine libanaise ne se pavane actuellement pas sur les podiums des grandes villes. À cause de Corona et de sa première grossesse, Gigi Hadid mène une vie tranquille et retirée en Californie. Mais même sans le glamour du monde de la mode, ses fans veulent naturellement savoir comment elle et la petite personne en elle vont!

Baiser photo

Au grand bonheur de tous, la grande soeur de Bella Hadid (23 ans) a posté une photo de baiser avec son petit ami Zayn Malik (27 ans) ce week-end. Les deux superstars semblent fraîchement amoureuses. Dans la légende, elle a écrit: “Baby Daddy”.

Source: instagram.com

Zayn & Gigi: une fin heureuse avec un bébé

Sa relation a connu plusieurs hauts et bas. Le mannequin et le musicien étaient toujours ensemble puis à nouveau séparés. Gigi Hadid a noué une brève relation à l’automne 2019 avec le candidat de “The Bachelorette” Tyler Cameron (27 ans).

Mais à la fin, il finissait toujours dans les bras de Zayn. Que ce soit planifié ou non, le couple on / off a ensuite produit leur premier enfant ensemble en hiver ou au printemps 2020.

Naissance en automne?

La progéniture des célébrités verra bientôt le jour. Gigi n’a bien sûr pas révélé la date exacte, mais comme on sait qu’elle était déjà enceinte à la Fashion Week de mars, on devine une date à l’automne.

Quoi qu’il en soit, nous avons hâte de voir le bébé. On ne peut pas imaginer quelle belle personne émergera de la combinaison de deux personnes aussi extrêmement attirantes!