Gigi Hadid en boule: elle montre enfin son ventre XXXL

Gigi Hadid attend actuellement son premier bébé et, contrairement aux autres célébrités, est plus réticente à fournir des photos et des informations. Mais maintenant, il y avait finalement beaucoup de contenu baby bump.

Les fans l’attendaient avec impatience. Bien qu’il y ait eu un aperçu de son estomac dans le passé, Gigi Hadid a maintenant posté toute une série de photos.

Longue rumeur

Avec son ami Zayn Malik, le mannequin attend une progéniture pour la première fois. Après des semaines de rumeurs, la douce nouvelle du bébé a finalement été confirmée.

Depuis lors, les fans des deux espèrent enfin avoir un aperçu de leur baby bump grandissant. Gigi s’est finalement montré dans une vidéo.

Gigi Hadid: “Un ange grandit”

Mais maintenant, il y a enfin plus de photos, car apparemment le mannequin a fait un vrai baby bump shoot et présente fièrement le résultat sur Instagram.

Dans plusieurs photos en noir et blanc, Gigi pose dans une tunique transparente et montre très bien son ventre. Elle a écrit: “Un ange grandit!”

Relation on-off avec Zayn Malik

Gigi et Zayn ont une relation classique on-off. En mars 2018, les deux ont d’abord annoncé leur séparation. Après cela, ils ont été revus ensemble encore et encore.

Après s’être réunis à nouveau, ils se seraient à nouveau séparés au début de 2019. Au début de 2020, ils se sont enfin réunis et ont couronné leur amour avec un bébé.

Y a-t-il un mariage à venir?

On ne sait pas si les deux veulent se marier avant la naissance de leur bébé. Tous deux ont été élevés islamiques, car le père de Gigi est d’origine palestinienne et le père de Zayn est du Pakistan.

Il y a quelques années, ils ont célébré la fête islamique du sacrifice Eid al-Adha avec sa famille. Apparemment, cependant, il a rapidement tourné le dos à l’islam. Reste à savoir s’il y aura encore un mariage islamique ou civil.

