Giga gratuit pour l’apprentissage à distance: comment activer les offres si vous êtes étudiant

Malgré les efforts pour contenir les infections à coronavirus, depuis des jours maintenant Apprentissage à distance est devenue une réalité pour des millions d’étudiants à travers le pays. À cet égard, le gouvernement a signé un accord avec les principaux opérateurs mobiles du secteur qui permettra aux étudiants d’utiliser les offres de connexion Internet souscrites. sans le giga utilisé pour les cours de visioconférence affectant sur le nombre total de ceux disponibles avec leur abonnement. La nouvelle est arrivée ces dernières heures et tous les opérateurs n’ont pas déjà activé les offres promises, même si dans quelques jours l’initiative sera pleinement opérationnelle.

Giga gratuit pour le DaD: l’offre de TIM

L’opérateur italien n’a encore publié aucune information sur la manière dont il entend procéder avec l’offre de concerts gratuits pour la reprise de l’enseignement à distance, mais en réalité, il est déjà actif depuis un certain temps avec une solution qui permet exactement ce que l’initiative gouvernementale entend faire. Baptisé Carte d’apprentissage en ligne, l’offre est activée sur le site internet de l’opérateur et propose des giga gratuits pendant 1 an sur les principales plateformes E-Learning, telles que Google Suite for Education, Microsoft Office 365 Education A1, WeSchool, Skype, Zoom, Amazon Chime, Cisco WebEx, GoToMeeting, Jitsi Meet et Axios.

Comment activer l’offre Vodafone

Le britannique Vodafone a rejoint l’initiative dès aujourd’hui, Mercredi 18 novembre, avec une réédition de l’offre Réunion intelligente Vodafone Pass déjà testé avec succès lors de la première vague d’infections. La durée est de 3 mois, pendant lesquels il sera possible de faire des vidéoconférences et des réunions en ligne sans que le trafic de données consommé n’affecte le total de celui dont disposent les utilisateurs; pour activer l’offre, recherchez-la dans la zone DIY du site Web de Vodafone ou dans l’application MyVodafone, tandis que les applications prises en charge sont Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, GoToMeeting, WebEx, Amazon Chime, WeSchool et Mou.

WindTre débutera le 23 novembre

Pour l’instant, seul WindTre, dont il dispose, est absent des grands opérateurs actifs sur le territoire national a répondu positivement à la demande gouvernement mais n’a pas encore activé une offre de concerts gratuits pour l’enseignement à distance. Les détails seront probablement publiés dans les heures ou les prochains jours, mais on peut imaginer que l’offre s’articulera de manière similaire à celle des entreprises concurrentes – c’est-à-dire avec le soutien des plateformes les plus utilisées pendant une période relativement longue; la disponibilité est prévue pour le début de la semaine prochaine, c’est-à-dire à partir de du lundi 23 novembre.