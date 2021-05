Gible est la star de la journée communautaire Pokemon GO le 6 juin

HP ZBook Firefly 15 G7 Mobile Workstation - 15.6" - Core i7 10510U - 16 Go RAM - 512 Go SSD - Français

À partir de seulement 1,7 kg, cet ordinateur ZBook est conçu pour le mouvement. Wi-Fi® 3 fois plus rapide, 4G LTE de classe gigabit et meilleure autonomie de la batterie , et HP SureView vous équipent pour de longue journée passées à l'extérieur.Accélérez l’exécution de vos projets grâce aux derniers processeurs Intel® Core™ et aux cartes graphiques NVIDIA Quadro®, certifiés pour les applications professionnelles. Ouvrez simultanément des fichiers volumineux et des applications pour un multitâche plus rapide. Notre HP ZBook de 15 pouces le plus léger offre une véritable mobilité aux utilisateurs qui repoussent les limites du PC professionnel classique.<br/>Au bureau ou sur le terrain, les performances professionnelles et le clavier numérique complet vous apportent tout ce dont vous avez besoin pour revoir votre travail et gérer vos projets où que vous soyez. - Offre exclusivement réservée aux professionnels