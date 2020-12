Giant Robot Brawler Override 2: la Super Mech League est lancée le 22 décembre

Modus Games a annoncé la date de sortie officielle de son prochain robot bagarreur géant Remplacer 2: Ligue Super Mech. Le jeu sera lancé sur PC et consoles à la fin de l’année. Une nouvelle vidéo de jeu de 15 minutes a suivi l’annonce.

Remplacer 2: Ligue Super Mech a lieu sept ans après l’éradication des xénotypes qui menaçaient la Terre. Les mechs qui agissaient autrefois comme les défenseurs de la planète sont désormais une source de divertissement.

Les joueurs assument le rôle d’un nouveau pilote d’un super mech reconverti qui doit gravir les échelons et représenter leur club. Le jeu propose une liste remplie d’environ 20 mechs jouables anciens et nouveaux, qui ont chacun un ensemble unique de compétences, de capacités et d’attaques super chargées.

Le jeu est disponible en modes campagne solo et multijoueur. Jusqu’à quatre joueurs peuvent jouer localement ou en ligne dans le monde entier.

La bagarre se poursuit le 22 décembre lorsque Override 2: Super Mech League est lancé sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Remplacer 2: Ligue Super Mech contient plusieurs modes. Ils incluent 1 contre 1, 2 contre 2, Free-for-All, ainsi que des mini-jeux comme Xenoswarm, King of the Hill, et plus encore. Le gameplay a un système de combat nouveau et amélioré. Le système de combat est plus accessible pour effectuer des attaques rapides, des mouvements fluides et d’autres combos.

Le mode Carrière place les joueurs dans le siège du pilote en tant que tout nouveau pilote. Ils peuvent gagner des points de réputation en participant dans des arènes du monde entier. Avec les membres de leur club, les joueurs peuvent gagner de l’influence et des récompenses supplémentaires.

Les niveaux incluent des emplacements dans le monde entier présentant des dangers environnementaux. Les joueurs devront survivre contre des adversaires, mais aussi contre des geysers, des bassins de lave, etc. La stratégie est essentielle à la survie.

Dans le garage, les joueurs peuvent personnaliser leurs mechs pour les faire ressortir au combat. Cela comprend plusieurs articles cosmétiques ainsi que des pièces jointes pour leur méca préféré.

Le jeu a également annoncé précédemment une édition spéciale «Ultraman Deluxe» qui comprend le Remplacer 2: Ligue Super Mech jeu de base plus un abonnement de saison avec Ultraman, plus trois personnages de l’anime Netflix: Bemular, Dan Moroboshi et Black King.

Les personnes intéressées par le titre peuvent suivre le développeur sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Le site officiel propose également une newsletter par e-mail pour en savoir plus sur le jeu, y compris les événements et autres collaborations sous licence.

Remplacer 2: Ligue Super Mech lance le 22 décembre sur PC via Steam, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X et S, et Nintendo Commutateur.