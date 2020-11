Giannis Antetokounmpo offre un aperçu rare de l’entraînement hors saison

Giannis se prépare pour sa prochaine année de contrat.

Giannis Antetokounmpo a une saison énorme sur lui alors qu’il cherche à tenter de livrer un championnat à la ville de Milwaukee. Bien sûr, Giannis est également un agent libre à la fin de la saison, ce qui signifie que les Bucks chercheront à lui donner les pièces nécessaires pour remporter ce championnat. Si Giannis et les Bucks échouent à nouveau, nous pourrions voir le double MVP emmener ses talents ailleurs alors qu’il cherche une équipe qui lui donne les meilleures chances de remporter la gloire. Giannis a clairement indiqué qu’il adorait Milwaukee et qu’il ferait tout pour s’assurer qu’ils gagnent. En conséquence, Giannis a travaillé dur dans le gymnase tout au long de l’intersaison, et aujourd’hui, la superstar nous a donné un rare aperçu de ses séances d’entraînement. Dans le clip ci-dessous, Giannis peut être vu en train de faire des exercices et de prendre des photos, tout en jouant « Whoopty » ​​de CJ en arrière-plan. « Je ne fais généralement pas ça. Mais voilà! Un aperçu de mon entraînement d’été », a écrit Giannis sur Twitter. Maintenant, si vous êtes un fan de Bucks, cette éthique de travail devrait être encourageante à voir, en particulier avec la saison dans un mois environ. Giannis est déterminé à obtenir cette première bague et s’il le fait cette année, vous pouvez être certain qu’il aura encore plus de raisons de rester dans l’état du Wisconsin. Mike Ehrmann /