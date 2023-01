Giancarlo Esposito taquine le retour de Stan Edgar dans la saison 4 de The Boys

Pourrions-nous voir Giancarlo Esposito retour dans la quatrième saison de Les garçons? Dans l’état actuel des choses, le statut de son personnage, Stan Edgar, n’est pas clair. Le personnage était à la tête de Vought International depuis le début de la série, mais il aurait peut-être provoqué sa propre chute en se heurtant à Homelander (Antony Starr). Dans une série très imprévisible, il semble possible qu’Esposito revienne en tant que Stan la saison prochaine, mais il n’a pas été confirmé d’une manière ou d’une autre s’il sera impliqué.





Parlant de la situation dans une conversation avec TVLine, Esposito s’arrête avant de confirmer ou de nier de telles rumeurs d’un retour possible dans la saison 4. Cependant, il semble suggérer fortement que le retour de Stan est plus probable qu’improbable, notant qu’il y a un » grande chance » que l’on revoie le personnage. Comme l’explique l’acteur :

« Je trouve Les garçons être une émission très effrayante, intéressante, énervée et malade – de la meilleure façon possible. C’est du génie. Et… je n’enchaînerai plus : je pense qu’il y a un génial chance. »





Giancarlo Esposito est toujours le bienvenu

Les fans seraient certainement heureux de voir plus de Giancarlo Esposito, dont la présence ajoute toujours au plaisir de toute série télévisée dans laquelle il apparaît. Il a récemment remporté un Critics ‘Choice Award pour son rôle de Gus Fring dans la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Esposito sera également de retour pour la troisième saison de Le Mandalorien, qui vient de sortir sa bande-annonce pour sa troisième saison prévue. Esposito convient avec les fans que le Guerres des étoiles la série a besoin de plus de son personnage, Moff Gideon.

« Je pense que nous devons voir Moff pour continuer l’histoire et continuer la pression que – et le bord – que quelqu’un avec le gros cerveau que Moff a pense », a déclaré Esposito à Variety à propos de ses espoirs pour Le Mandalorien saison 3. « Donc, je pourrais presque le garantir, mais tu sais, il n’y a jamais de garantie, mais tu sais … tu me verras, bébé. »

Pendant ce temps, les fans peuvent également découvrir Esposito dans la série limitée net Netflix Kaléidoscope. La série raconte l’histoire d’un braquage qui prend 25 ans de planification à réaliser, avec le groupe de voleurs dirigé par le personnage d’Esposito. Il devrait également apparaître dans les prochains films La longue maison et Mégalopole. S’il réussit, Esposito sera également choisi comme professeur X dans l’univers cinématographique Marvel.