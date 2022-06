Giancarlo Esposito taquine le plan directeur de Moff Gideon avant la saison 3 de The Mandalorian

Moff Gideon, chef d’un vestige de l’Empire Galactique déchu, n’a causé que des ennuis au Mandalorien et à son compagnon Grogu. Giancarlo Espositoqui incarne Gédéon dans La Mandalorien, incarne le personnage avec un comportement impitoyable et menaçant que seul Esposito pouvait perfectionner. Dans l’émission, l’officier impérial poursuit sans relâche Grogu, connu sous le nom de Baby Yoda, un être très sensible à la force qui pourrait constituer une menace importante à mesure qu’il vieillit.

Tout au long des deux premières saisons, l’objectif de Gideon est de livrer Grogu au Dr Pershing, joué par Omid Abtahi, pour expérimenter sur l’enfant dans l’espoir de transférer sa sensibilité à la force à l’Empire. Son objectif est presque atteint dans les derniers épisodes de la saison 2, car Moff Gideon a Grogu en sa possession. Cependant, Din Djarin (Pedro Pascal) empêche les plans de l’officier, libérant l’enfant de l’emprise de l’Empire Galactique. À la fin de la deuxième saison, Gideon est à la merci de la Nouvelle République et sera transporté dans une prison où l’Impérial cherchera désespérément une issue. À l’heure actuelle, Esposito suppose que son personnage attend son procès et s’attend à payer pour ses crimes, sur la base du dialogue de Le livre de Boba Fett.

Dans une interview avec Guerres d’acier pendant Star Wars Celebration, Esposito a partagé ses réflexions sur l’état d’esprit de Moff Gideon, rapporte CBR. Bien que Gideon puisse être capturé, pour l’instant, son plan directeur n’a pas encore été pleinement réalisé.

« [Gideon] a un agenda qui lui est propre. Il a été gardien d’une certaine partie de la galaxie. Il veut réunir tous les autres gardiens pour quelle raison ? Pourquoi ne peut-il pas vivre en paix dans son propre petit coin de paradis ? Il doit y avoir une raison pour laquelle il les réunit tous parce qu’il doit avoir son propre programme. »

Nous n’avons pas encore vu quel sera ce programme; cependant, selon le destin du personnage dans la saison 3, nous pourrions voir ses plans se concrétiser.

Giancarlo Esposito est synonyme du rôle de méchant

Le rôle d’Esposito en tant que Moff Gideon n’est pas la première fois que l’acteur joue le principal antagoniste d’une série. La plupart des fans le connaissent sous le nom de Gus Fring, l’entrepreneur de restaurant chilien/baron de la drogue de Breaking Bad et la série préquelle Tu ferais mieux d’appeler Saul. Fring est un leader impitoyable dans les émissions, allant jusqu’à menacer la vie des enfants s’il est incapable d’obtenir ce qu’il veut. Dans le même entretien avec Guerres d’acier, CBR a fait part de ses réflexions sur lequel de ses personnages est véritablement le méchant le plus diabolique.





« Je pense que Gus n’est, à sa manière, pas une victime. Bien que dans cette sixième saison de Better Call Saul, vous voyez sa vulnérabilité et vous voyez qu’il est menacé. Donc, il essaie juste de survivre. Je pense que Moff Gideon est faire plus que survivre : il appâte et change. N’est-ce pas ? »

Vous pouvez voir Fring et Gideon sur le petit écran, avec Le Mandalorien La saison 3 arrive sur Disney + en février 2023 et la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul première sur AMC le 11 juillet.