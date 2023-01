Giancarlo Esposito se souvient de sa première étrange rencontre avec le bébé Yoda du mandalorien

L’Enfant. Bébé Yoda. Grogu. Appelez-le comme vous voulez, mais le petit personnage maniant la force est, sans aucun doute, la star de Le Mandalorien. C’est quelque chose que l’acteur de Moff Gideon Giancarlo Esposito savait le moment où il a rencontré pour la première fois la marionnette pratique utilisée pendant plusieurs de leurs scènes ensemble dans le Guerres des étoiles séries. En apparaissant sur L’émission de ce soir avec Jimmy FallonEsposito a rappelé sa première expérience surréaliste avec Grogu, en disant :

« Nous passons devant une table, et il dit, nonchalamment : ‘Hé, tu veux jeter un œil à l’Enfant ?’ Et il retire la toile, et je regarde cet enfant pratique. Et il m’a expliqué, ça allait être ça, ça allait être ça, CGI… Et j’ai dit non, c’est parfait, et puis le marionnettiste est passé à ce moment précis. Et le marionnettiste a dit : ‘Voulez-vous le voir et lui parler ?’ Je suis allé, ‘Ok…’ Et l’Enfant a ouvert les yeux, a tourné la tête, a remué les oreilles, et je… Vous ne pouvez pas quitter des yeux cet Enfant. Grogu est fascinant, mystérieux et intelligent, et j’ai regardé Jon, et j’ai dit : ‘Jon ! C’est la vedette du spectacle. Et il s’est reculé, et il s’est gratté le menton, et il a dit, ‘Pensez-vous ainsi?’ Et j’ai dit : ‘Je le sais. Et chaque scène dans laquelle je suis doit être avec cet enfant.