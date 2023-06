Giancarlo Esposito révèle son moment préféré de Gus Fring

Acteur Giancarlo Esposito rend toujours meilleur tout projet dont il fait partie avec son implication, et de loin, l’un de ses rôles les plus populaires est celui de Gustavo Fring. Introduit dans Breaking Bad en tant que grand méchant de la série, Gus reviendrait plus tard dans la série préquelle Tu ferais mieux d’appeler Saul avec Esposito reprenant le rôle. Esposito serait nominé pour un Emmy pour son rôle de Gus à deux reprises, une fois pour Breaking Bad en 2012 et encore pour Tu ferais mieux d’appeler Saul en 2020.





Tout au long des deux émissions, il y a de nombreux moments mémorables mettant en vedette Gus. Les fans auront leurs propres favoris, et pour Esposito (par DiscussingFilm), c’est aussi un peu difficile. Cela dit, la scène qui vient à l’esprit de l’acteur est dans la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saulquand (ATTENTION : ALERTE SPOILER) Gus a sa dernière confrontation avec Lalo Salamanca (Tony Dalton) sous la laverie automatique. Esposito dit qu’il aime tout dans la scène, même la façon dont Lalo frappe Gus au sol d’une manière dégradante. En fait, l’acteur a même insisté pour faire cette cascade lui-même, comme l’explique Esposito :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Il y a tellement de moments de ce spectacle qui me permettent de ressentir tellement de chaleur et de picotement, mais je ne me suis pas permis ce sentiment quand j’étais là parce que je suis resté moi-même et j’avais l’impression que Gus avait une certaine trajectoire. J’ai adoré la victoire, personnellement, dans mon épisode avec Lalo dans ce labo, sachant qu’à la fin, je vais l’avoir. Mais il me fait descendre les marches à coups de pied, non ? Alors Vince et tout le monde étaient si inquiets et c’était comme cinq marches. Ils n’arrêtaient pas de demander si nous devions avoir le cascadeur, mais je n’arrêtais pas de dire ‘Je le fais !’

Esposito s’est ensuite rappelé avoir travaillé sur cette scène avec Dalton, qui devait être encouragé à donner de la force au coup de pied pour qu’il soit plus beau devant la caméra. L’acteur note également à quel point il est heureux de suivre Dalton pour les scènes hispanophones ainsi que le moment tendu où Gus est abattu dans la laverie avant la grande scène.

« Tony est tellement respectueux, alors j’ai dû dire » Tony, donne-moi un coup de pied « parce que je voulais développer cette haine pour ce type. Mon visage se retrouve dans la poussière avec mes lunettes et tout cela était humiliant. Donc c’est bizarre chose à aimer, mais je savais que quelques minutes plus tard, j’allais avoir ma récompense ou ma revanche. C’était aussi un défi pour moi d’obtenir cet espagnol de manière transparente. Je parle un peu espagnol mais je ne suis pas espagnol, et donc être être capable d’affronter Tony a demandé beaucoup de travail. Le moment avant que nous n’entrions dans le laboratoire où Tony me tire dessus est également un moment phénoménal qui a alimenté le reste de l’épisode pour moi.





Giancarlo Esposito prend quelque chose de nouveau

AMC

Esposito excelle dans le rôle des méchants, mais il a également expliqué comment il envisageait de jouer un rôle différent dans sa prochaine série. Il est la star d’une nouvelle émission pour AMC, le même réseau qui a diffusé Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul, même s’il n’a pas encore été donné de date de sortie. Esposito a taquiné comment les fans pourront le voir jouer un personnage beaucoup plus « ordinaire » avec ce rôle.

« J’ai une émission pour AMC, qui n’a pas encore de date de diffusion annoncée, mais mon objectif au cours des deux ou trois dernières années a été de raconter l’histoire de quelqu’un qui est ordinaire, puis se retrouve dans une situation où il doit être extraordinaire parce que c’est l’histoire de beaucoup d’entre nous dans notre monde. Je veux donner aux gens les moyens de savoir qu’à l’intérieur, ils sont extraordinaires s’ils le voient d’abord par eux-mêmes, puis le vivent ! »

Esposito fait probablement référence à Paroisseun drame policier basé sur la série BBC One Le conducteur. Peu de détails ont été révélés sur le spectacle, mais il devrait faire ses débuts cette année.