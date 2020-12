Giancarlo Esposito révèle les secrets derrière le fait de devenir Moff Gideon dans The Mandalorian

Moff Gideon a été le grand méchant ultime de The Mandalorian depuis la saison 1. Il a tué d’innombrables personnes pour mettre «l’ordre» dans la galaxie, il a ordonné la mort de Kuiil, détruit le Razor Crest, et oh, le plus grand péché jamais enlevé Grogu et le menaçant avec le Darksaber. Mais ne pensez pas que c’était une tâche facile pour l’acteur Giancarlo Esposito de donner aux téléspectateurs un méchant vraiment diabolique qu’on ne peut s’empêcher de mépriser. Il admet qu’il a recherché Guerres des étoiles‘histoire répandue avant de jouer sa première scène dans The Mandalorian car « les fans en savaient beaucoup plus que moi sur Guerres des étoiles. «

La première fois The Mandalorian présenté Moff Gideon était dans la saison 1, chapitre 7: The Reckoning, après qu’une rangée de Death Troopers aidés par un contingent de Stormtroopers a entouré la cantina Mando, Cara Dune et Greef Karga se cachaient. Gideon est arrivé pour donner un ultimatum au trio. soit remettre l’enfant, soit faire face aux conséquences.

Dans une vidéo récente partagée par Guerres des étoiles, Esposito partage comment il voulait jouer le personnage du T et a fait ses recherches, mais ce n’est qu’après son ascension du combattant TIE dans sa toute première scène de la série que l’ampleur d’être Gideon l’a frappé.

« J’ai été un très grand fan des premiers films de Star Wars et du monde dans lequel ils existent. J’étais éperdument éperdu quand on m’a demandé de faire cette émission par Jon Favreau. J’ai été fortement affecté par Peter Cushing qui a également joué. a Moff il y a de nombreuses années. Et j’ai essayé de faire des recherches, parce que je savais que les fans en savaient beaucoup plus que moi sur Star Wars. Mon premier jour de tournage, je suis descendu dans un chasseur TIE et j’ai atterri. Et puis, je suis introduit dans ce qui est une impasse avec 300 Stormtroopers. Et tout ce que je peux penser dans mon cerveau est: « Je suis Moff Gideon ». »

C’est à ce moment-là qui lui a fait comprendre qu’il devait jouer Gideon d’une manière qui relaie son pouvoir et que «je n’ai pas à dire ou à faire grand-chose pour obtenir ce que je veux parce que je vais l’obtenir. «

« Cette impasse a été le début de ma recherche de l’équilibre de ce personnage. Pour moi, en tant qu’acteur, je dois refléter les images que je vois et ressens qui ne sont pas vraiment devant moi, afin que vous puissiez voir ce monde reflété à travers ma vision. Et vous en avez un vrai sens – vous voyez quelque chose d’autre, comme tout est construit et assemblé. Mais cela doit commencer quelque part, le noyau, la graine doit commencer quelque part … à l’intérieur de Moff Gideon. «

Eh bien, il a définitivement servi le meilleur Guerres des étoiles méchant depuis longtemps et malgré Giancarlo Esposito minimisant ses connaissances sur le Guerres des étoiles, il a toujours fait preuve d’une compréhension aiguë de ses personnages complexes, en particulier de Dark Vador. Comme, dans une conversation avec IGN au cours des derniers épisodes de The Mandalorian Saison 2, il avait expliqué que son armure est une référence à Dark Vador et comment le redoutable Seigneur Sith a inspiré son personnage.

« Je pense que c’est un retour en arrière pour ce gars … Je veux dire, ça me rapporte vraiment d’une certaine manière, j’aime penser ou imaginer dans mon cerveau, qu’il a le genre de pouvoir que Darth Vader avait. Et donc, voir lui dans son armure et sa cape et armé me dit qu’il est un guerrier. Cela me dit qu’il est un soldat et a les compétences pour le soutenir et j’espère que vous le verrez bientôt dans notre [upcoming] épisodes », avait-il partagé.

Dans son récent chat vidéo, il discute une fois de plus des Jedi qui ont fait défection vers le côté obscur et a avoué avoir toujours été «fasciné» par Dark Vador. Il croit que « à l’intérieur de cet extérieur très, très dur et grossier pourrait se trouver un être humain qui avait la capacité d’apporter un peu de lumière à notre odyssée spatiale dans notre galaxie. » Comme l’acteur a déjà souligné les similitudes entre lui et Vader une fois, la déduction ci-dessus est-elle un signe que Gideon n’est pas, ou n’a pas été une fois, aussi mauvais que nous le pensons? Vous pouvez consulter le chat vidéo complet ici.

