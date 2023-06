Giancarlo Esposito rejoint le nouveau film monstre d’Universal

Acteur primé Giancarlo Esposito est certainement devenu l’un des visages les plus reconnaissables à l’écran depuis sa performance impeccable sur AMC Breaking Bad, et cela a depuis continué à lui offrir de nombreuses opportunités de diversifier son incroyable talent d’acteur. Des drames captivants du cartel à la télévision aux jeux vidéo, il a prouvé qu’il pouvait tout faire, et maintenant il est prêt pour un nouveau projet « monstrueux » sur son dossier. Selon un rapport de Deadline, Esposito a été officiellement choisi pour le prochain film de Radio Silence et Universal, actuellement surnommé un « film de monstre secret ».





Ce nouveau film monstre sera co-réalisé par Matt Bettinelli-Oplin et Tyler Gillett de Radio Silence. Les producteurs incluent Tripp Vinson, William Sherak, Paul Neinstein, James Vanderbilt et Chad Villella qui ont récemment travaillé avec Oplin sur les deux derniers épisodes très réussis du Crier la franchise. L’écriture du script est Stephen Shields, les révisions étant effectuées par Guy Busick. Jusqu’à présent, le casting du film comprend Melissa Barrera, Alisha Weir, Dan Stevens, Kevin Durand, Kathryn Newton, Angus Cloud, Will Catlett et maintenant Giancarlo Esposito. Les détails de l’intrigue sont étroitement secrets pour le moment, sans même un bref indice de la prémisse. Avec une distribution et une équipe de production étoffées, cependant, d’autres développements sont sûrs de se produire au cours de l’année.

Nous savons cependant que le thriller monstre sans titre devrait sortir en salles le 19 avril 2024.





Qu’est-ce que Giancarlo Esposito a fait d’autre?

Le délicieusement charismatique Giancarlo Esposito est bien sûr mieux connu pour son rôle inoubliable en tant que mastodonte du cartel de poulet Gus Fring dans la série dramatique de référence d’AMC. Breaking Badqui est depuis devenu vénéré comme l’un des morceaux les plus influents de la télévision, et considéré le masterclass d’écriture et de réalisation. Pour beaucoup d’éloges des fans, il a repris le rôle dans la préquelle du spin-off Tu ferais mieux d’appeler Saul, qui était également l’œuvre des créateurs de génie Vince Gilligan et Peter Gould. Alors qu’il joue le Fring au visage stoïque à l’écran qui a souvent terrifié et fasciné les téléspectateurs, l’acteur lui-même est en fait tout le contraire dans la nature, ce qui en fait une révélation assez hilarante. Depuis, il a fait ses preuves en tant qu’acteur très diversifié dans d’autres longs métrages et séries, se tenant très occupé en tant que l’un des acteurs discrets les plus recherchés de l’industrie.

Plus récemment, il peut être vu dans la série de thrillers de Netflix Kaléidoscopeainsi que la très populaire série de super-héros en cours The Boys, et en tant que Moff Gideon dans Disney + Le Mandalorien. Il prêtera également sa voix au film Netflix à gros budget Russo ‘Bros L’état électriqueainsi que le projet de carrière de Francis Ford Coppola Mégalopole.